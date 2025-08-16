Де зараз учасниці гурту Віа Гра: хто тихо допомагає війську, а кому дорожчі російські рублі

Час від часу в нашій голові виникають думки: “А що там…? А куди поділася та співачка?” Ми починаємо задовольняти інтерес і шукати їх у соцмережах, аби побачити, куди зникли ці люди і чим узагалі вони зараз живуть. Важливо й те, яку громадянську позицію мають зірки під час війни.

Днями мені згадався колись популярний український гурт ВІА Гра. За останнє принаймні десятиліття українці не так цікавилися гуртом і учасницями. Адже, будьмо відвертими, золоті склади Віа Гри були дуже і дуже давно. Та ще й український гурт майже зі старту розбавляли учасницями з Росії.

Як виявилося, у травні 2025 гурт назавжди припинив своє існування. Про це повідомив продюсер і засновник Віа Гри Костянтин Меладзе. Так гурт з тріо жінок, що відверто співали про кохання, проіснував цілих 25 років.

А що з учасницями Віа Гри зараз? Яку позицію мають українки, що колись входили до гурту? У матеріалі розповімо, де зараз Надія Мейхер, Віра Брежнєва, Альона Вінницька та інші учасниці-українки.

Надія Мейхер

Певно, у багатьох з нас гурт Віа Гра першочергово асоціюється з Надією Мейхер-Грановською. Адже вона доволі довго була в складі групи, і залишила його у 2011 році. А чим займалася співачка відтоді?

Після 2011 року Надія Мейхер допомагала формувати новий склад гурту. Виступила продюсеркою складу з Ерікою Герцег, Анастасією Кожевніковою та Мішею Романовою. З 2015 року була ведучою на українських телеканалах, брала участь у Танцях з зірками.

У 2014 році вона заявляла, що сподівається на мирне завершення війни, адже росіяни та українці — “братні народи”. У лютому 2022 року Надія Мейхер повністю перейшла на українську та стала волонтерити.

Також Надія дебютувала як оперна співачка, стала дизайнеркою власного бренду Meiher by Meiher.

Пізніше Мейхер зникла з публічного простору. Медіа повідомляють, що наприкінці 2024 року вона взяла прізвище чоловіка — російського бізнесмена Уржумцева. Переважно співачка мовчить про події в Україні. Публікації робить кількома мовами: англійською, українською та російською.

Хоч на початку повномасштабної війни Надія Мейхер дала зрозуміти, що має проукраїнську позицію, нині жінка не коментує нічого і видалила всі згадки про війну в Україні. Фото для свого бренду вона робить за кордоном, а де проживає нині — невідомо.

Альона Вінницька

Альона Вінницька була учасницею Віа Гри з 2000 до 2003 року. Після цього вона розпочала сольну кар’єру. В Альони трапилося творче вигорання. Жінка пережила депресію та лікувалася у психіатричній лікарні. Пізніше її можна було побачити на телебаченні, де вона вела програми про зірок.

Альона Вінницька не мала проблем із визначенням своєї громадянської позиції, тож ще у 2014 році популяризувала українське та знімалась у благодійних кампаніях. Співочу кар’єру Вінницька зупинила у 2017 році.

А після початку повномасштабної війни залишилася у Києві. Нині Альона Вінницька опікується психологічною підтримкою ветеранів і не веде соцмережі. Чоловік Альони — Сергій Большой — служив у Добробаті, а згодом у ТРО. У війську він евакуював поранених.

Альона розповідала, що війна залишила її без доходів та роботи. Однак вона потроху втілює те, про що мріяла завжди — опановує психологію та письменництво.

Віра Брежнєва

Учасниця “золотого складу” Віа Гри Віра Брежнєва до повномасштабної війни жила та працювала у Росії, адже була заміжня за Костянтином Меладзе. Проте час від часу її бачили у Києві. У 2020 році вона випустила першу пісню українською разом з Монатіком.

Після початку повномасштабної війни Віра виїхала з РФ в Італію. Вона засудила вторгнення та перший час волонтерила, хоча колись казала, що не вважає себе українською співачкою. У 2023 році Брежнєва розлучилася із Меладзе. Увесь час Брежнєва веде сольну кар’єру.

Знімалася у фільмах, розробила косметичний бренд. Віра Брежнєва живе у Європі, але з’являється і в Україні. Свої соцмережі веде українською та англійською мовами. Періодично у відео спілкується російською.

Ольга Романовська

Українська співачка, модель та ведуча Ольга Романовська брала участь у гурті Віа Гра у 2006-2007 роках. Довгі роки вона не потрапляє до інфополя, адже не веде публічну діяльність. Живе разом із чоловіком за кордоном. Про війну не згадує.

Нещодавно Романовська опублікувала цікавий пост. У ньому вона пояснила свою позицію щодо публічності, публікацій, ставлення до неї людей, мови та України. Пост опублікований російською.

Про Україну. У Миколаєві, Одесі, частково в Києві, живуть моя мама, сестра з племінницею, інші рідні, друзі. Мій єдиний будинок також в Одесі. Я люблю свою країну. Країну, не владу. І я знаю, що таке війна, яка в країні 11 років, а не 3 роки, як дехто каже.

Далі Романовська пише, що розмовляє російською, адже думає цією мовою. А мова для неї — не політичний маркер чи зброя. Додає, що чудово володіє українською і використовує її там, де це потрібно.

Санта Дімопулос

Українська співачка та чемпіонка світу з фітнесу Санта Дімопулос брала участь у Віа Грі у 2011-2012 роках. До музичної кар’єри у гурті Санта мала багато досягнень — третє місце на конкурсі Міс Всесвіт Україна, чемпіонство світу з бодібілдингу й фітнесу, участь у Фабриці зірок.

Після виходу з гурту Санта тричі була заміжня. Жінка виховує сина і доньку, проте син живе з батьком в Україні. Нині вона розвиває свій вінтажний бутік, проводить ретрити. Живе за кордоном.

Хоча в соціальних мережах спершу ділилася війною в Україні та засудила вторгнення Росії, торік заявила, що не бачить майбутнього в Україні. Соцмережі веде трьома мовами: англійською, українською та російською.

Міша Романова та Анастасія Кожевнікова

Учасниці одного з останніх складів Віа Гри Міша Романова та Анастасія Кожевнікова нині обидві живуть в Україні і мають проукраїнську позицію. Міша Романова продовжує сольну кар’єру, водночас як Анастасія дає уроки вокалу.

Міша Романова розлучилася з екс-радником Зеленського Роднянським, і заявила, що її серце вільне. Міша живе в Україні та співає українською.

Анастасія Кожевнікова торік вийшла заміж, але поділилася, що не хоче кидати музичну кар’єру. Дівчина живе у Києві та викладає вокал.

Еріка Герцег

Українська співачка угорського походження Еріка Герцег була у складі Віа Гри з 2013 до 2020 року. Тоді ж почала сольну кар’єру та виїхала до Казахстану. Жінка сконцентрувалася на розвитку, тож публікує лише свою творчість. В Угорщині вона стала тренеркою шоу Х-Фактор.

Про війну в Україні Герцег не говорить. Соцмережі також веде угорською, рідше — російською.

Пишучи цю добірку мені здалося, що я ніби відкрила стару шафу і портал років на 15 тому. Звісно, не всі учасниці Віа Гри, які мають українське коріння, мають і українську душу.

Проте ми маємо пам’ятати, хто у важкі часи війни тихо допомагає і втратив усе, а хто вибрав мовчання, російські рублі чи кардинально інший шлях.

Не так давно взявся пояснювати свою позицію і Олег Винник. Він розповів, чому не вважає Україну домом.

