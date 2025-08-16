Де зараз учасниці гурту Віа Гра: хто тихо допомагає війську, а кому дорожчі російські рублі

Де зараз учасниці Віа Гра Час від часу в нашій голові виникають думки: “А що там…? А куди поділася та співачка?” Ми починаємо задовольняти інтерес і шукати їх у соцмережах, аби побачити, куди зникли ці люди і чим узагалі вони зараз живуть. Важливо й те, яку громадянську позицію мають зірки під час війни.Днями мені згадався колись популярний український гурт ВІА Гра. За останнє принаймні десятиліття українці не так цікавилися гуртом і учасницями. Адже, будьмо відвертими, золоті склади Віа Гри були дуже і дуже давно. Та ще й український гурт майже зі старту розбавляли учасницями з Росії. Як виявилося, у травні 2025 гурт назавжди припинив своє існування. Про це повідомив продюсер і засновник Віа Гри Костянтин Меладзе. Так гурт з тріо жінок, що відверто співали про кохання, проіснував цілих 25 років.А що з учасницями Віа Гри зараз? Яку позицію мають українки, що колись входили до гурту? У матеріалі розповімо, де зараз Надія Мейхер, Віра Брежнєва, Альона Вінницька та інші учасниці-українки. Надія Мейхер Певно, у багатьох з нас гурт Віа Гра першочергово асоціюється з Надією Мейхер-Грановською. Адже вона доволі довго була в складі групи, і залишила його у 2011 році. А чим займалася співачка відтоді? Після 2011 року Надія Мейхер допомагала формувати новий склад гурту. Виступила продюсеркою складу з Ерікою Герцег, Анастасією Кожевніковою та Мішею Романовою. З 2015 року була ведучою на українських телеканалах, брала участь у Танцях з зірками. У 2014 році вона заявляла, що сподівається на мирне завершення війни, адже росіяни та українці — “братні народи”. У лютому 2022 року Надія Мейхер повністю перейшла на українську та стала волонтерити. Також Надія дебютувала як оперна співачка, стала дизайнеркою власного бренду Meiher by Meiher. Фото: Instagram Пізніше Мейхер зникла з публічного простору. Медіа повідомляють, що наприкінці 2024 року вона взяла прізвище чоловіка — російського бізнесмена Уржумцева. Переважно співачка мовчить про події в Україні. Публікації робить кількома мовами: англійською, українською та російською. Хоч на початку повномасштабної війни Надія Мейхер дала зрозуміти, що має проукраїнську позицію, нині жінка не коментує нічого і видалила всі згадки про війну в Україні. Фото для свого бренду вона робить за кордоном, а де проживає нині — невідомо. Альона Вінницька Альона Вінницька була учасницею Віа Гри з 2000 до 2003 року. Після цього вона розпочала сольну кар’єру. В Альони трапилося творче вигорання. Жінка пережила депресію та лікувалася у психіатричній лікарні. Пізніше її можна було побачити на телебаченні, де вона вела програми про зірок. Альона Вінницька не мала проблем із визначенням своєї громадянської позиції, тож ще у 2014 році популяризувала українське та знімалась у благодійних кампаніях. Співочу кар’єру Вінницька зупинила у 2017 році. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алена Винницкая (@alena_vinnitskaya) А після початку повномасштабної війни залишилася у Києві. Нині Альона Вінницька опікується психологічною підтримкою ветеранів і не веде соцмережі. Чоловік Альони — Сергій Большой — служив у Добробаті, а згодом у ТРО. У війську він евакуював поранених. Альона розповідала, що війна залишила її без доходів та роботи. Однак вона потроху втілює те, про що мріяла завжди — опановує психологію та письменництво. Віра Брежнєва Учасниця “золотого складу” Віа Гри Віра Брежнєва до повномасштабної війни жила та працювала у Росії, адже була заміжня за Костянтином Меладзе. Проте час від часу її бачили у Києві. У 2020 році вона випустила першу пісню українською разом з Монатіком. Після початку повномасштабної війни Віра виїхала з РФ в Італію. Вона засудила вторгнення та перший час волонтерила, хоча колись казала, що не вважає себе українською співачкою. У 2023 році Брежнєва розлучилася із Меладзе. Увесь час Брежнєва веде сольну кар’єру. Знімалася у фільмах, розробила косметичний бренд. Віра Брежнєва живе у Європі, але з’являється і в Україні. Свої соцмережі веде українською та англійською мовами. Періодично у відео спілкується російською. Фото: Instagram Ольга Романовська Українська співачка, модель та ведуча Ольга Романовська брала участь у гурті Віа Гра у 2006-2007 роках. Довгі роки вона не потрапляє до інфополя, адже не веде публічну діяльність. Живе разом із чоловіком за кордоном. Про війну не згадує. Нещодавно Романовська опублікувала цікавий пост. У ньому вона пояснила свою позицію щодо публічності, публікацій, ставлення до неї людей, мови та України. Пост опублікований російською. Про Україну. У Миколаєві, Одесі, частково в Києві, живуть моя мама, сестра з племінницею, інші рідні, друзі. Мій єдиний будинок також в Одесі. Я люблю свою країну. Країну, не владу. І я знаю, що таке війна, яка в країні 11 років, а не 3 роки, як дехто каже. Далі Романовська пише, що розмовляє російською, адже думає цією мовою. А мова для неї — не політичний маркер чи зброя. Додає, що чудово володіє українською і використовує її там, де це потрібно. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Романовская Ольга (@romanovskaolga) Читати на тему Їм лише 10 та 12, але їх вже репостить Metallica! Як рівненські музиканти підкорюють Україну та світ Історія про рівненський гурт, який підкорив чи не весь світ! Санта Дімопулос Українська співачка та чемпіонка світу з фітнесу Санта Дімопулос брала участь у Віа Грі у 2011-2012 роках. До музичної кар’єри у гурті Санта мала багато досягнень — третє місце на конкурсі Міс Всесвіт Україна, чемпіонство світу з бодібілдингу й фітнесу, участь у Фабриці зірок. Після виходу з гурту Санта тричі була заміжня. Жінка виховує сина і доньку, проте син живе з батьком в Україні. Нині вона розвиває свій вінтажний бутік, проводить ретрити. Живе за кордоном. Хоча в соціальних мережах спершу ділилася війною в Україні та засудила вторгнення Росії, торік заявила, що не бачить майбутнього в Україні. Соцмережі веде трьома мовами: англійською, українською та російською. Фото: Instagram Міша Романова та Анастасія Кожевнікова Учасниці одного з останніх складів Віа Гри Міша Романова та Анастасія Кожевнікова нині обидві живуть в Україні і мають проукраїнську позицію. Міша Романова продовжує сольну кар’єру, водночас як Анастасія дає уроки вокалу. Міша Романова розлучилася з екс-радником Зеленського Роднянським, і заявила, що її серце вільне. Міша живе в Україні та співає українською. Фото: Instagram Анастасія Кожевнікова торік вийшла заміж, але поділилася, що не хоче кидати музичну кар’єру. Дівчина живе у Києві та викладає вокал. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анастасия Кожевникова (@anastasiakozhevnikova) Еріка Герцег Українська співачка угорського походження Еріка Герцег була у складі Віа Гри з 2013 до 2020 року. Українська співачка угорського походження Еріка Герцег була у складі Віа Гри з 2013 до 2020 року. Тоді ж почала сольну кар'єру та виїхала до Казахстану. Жінка сконцентрувалася на розвитку, тож публікує лише свою творчість. В Угорщині вона стала тренеркою шоу Х-Фактор. Про війну в Україні Герцег не говорить. Соцмережі також веде угорською, рідше — російською. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Herceg Erika (@erikaherceg) Пишучи цю добірку мені здалося, що я ніби відкрила стару шафу і портал років на 15 тому. Звісно, не всі учасниці Віа Гри, які мають українське коріння, мають і українську душу. Проте ми маємо пам'ятати, хто у важкі часи війни тихо допомагає і втратив усе, а хто вибрав мовчання, російські рублі чи кардинально інший шлях. Не так давно взявся пояснювати свою позицію і Олег Винник. Він розповів, чому не вважає Україну домом.