Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2026: онлайн, на телевидении, радио

В эту субботу, 7 февраля 2026 года, Украина решит, кто поедет представлять её на Евровидении‑2026 в Вене — и этот волнующий момент нельзя пропустить.
Нас ожидает главное событие музыкального года — финал Национального отбора, где жюри и мы, зрители, вместе будем выбирать победителя из десяти финалистов.
Где смотреть Нацотбор Евровидения 2026 и во сколько включать трансляцию — в материале.
Где смотреть Нацотбор Евровидения 2026
Шоу стартует вечером 7 февраля в 18:00 по киевскому времени.
Сначала начнется предшоу, где ведущая Анна Тульева расскажет о пути участников — их подготовке, репетициях и творческих превращениях перед выходом на сцену.
В 19:00 начнется сам финал, в котором мы увидим выступления всех артистов и сможем проголосовать за своих фаворитов.
Смотреть финал можно бесплатно в прямом эфире. Для онлайн‑просмотра открыт YouTube‑канал Eurovision Ukraine, где трансляция будет сопровождаться комментариями на украинском и английском языках.
Также финал Нацотбора Евровидения‑2026 покажет телеканал Суспільне Культура.
А для тех, кто не может просмотреть видео, есть Радіо Промінь — там событие будут комментировать ведущие Леся Антипенко и Денис Денисенко.
Кроме того, трансляцию можно смотреть на официальных сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине.
В этом году отбор собрал ярких артистов, и каждый из них мечтает выступить в Вене на юбилейном 70-м конкурсе Евровидения.
Победителя будут определять так: 50 % голосов от жюри и 50 % от зрителей. Любимого исполнителя можно поддержать через мобильное приложение Дія или SMS‑голосование.
