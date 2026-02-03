Де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: онлайн, на телебаченні, радіо

Цієї суботи, 7 лютого 2026, Україна вирішить, хто поїде представляти її на Євробаченні‑2026 у Відні — і цей хвилюючий момент не можна пропустити.

На нас очікує головна подія музичного року — фінал Національного відбору, де журі та ми, глядачі, разом обиратимемо переможця з десяти фіналістів.

Де дивитися Нацвідбір Євробачення 2026 і о котрій вмикати трансляцію — у матеріалі.

Де дивитися Нацвідбір Євробачення 2026

Шоу стартуватиме ввечері 7 лютого о 18:00 за київським часом.

Спочатку почнеться передшоу, де ведуча Анна Тульєва розповість про шлях учасників — їхню підготовку, репетиції і творчі перетворення перед виходом на сцену.

О 19:00 розпочнеться сам фінал, в якому ми побачимо виступи всіх артистів і зможемо проголосувати за своїх фаворитів.

Дивитися фінал можна безкоштовно в прямому ефірі. Для онлайн‑перегляду відкритий YouTube‑канал Eurovision Ukraine, де трансляція супроводжуватиметься коментарями українською та англійською мовою.

Також Фінал Нацвідбору Євробачення-2026 покаже телеканал Суспільне Культура.

А для тих, хто не може переглянути відео, є радіо Промінь — там подію будуть коментувати ведучі Леся Антипенко та Денис Денисенко.

Крім того, трансляцію можна дивитися на офіційних сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні.

Цього року відбір зібрав яскравих артистів, і кожен із них мріє виступити у Відні на ювілейному 70‑му конкурсі Євробачення.

Переможця визначатимуть таким чином: 50 % голосів від журі та 50 % від глядачів. Улюбленого виконавця можна підтримати через мобільний застосунок Дія або SMS‑голосування.

Джерело фото: скриншот з відео Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026.

