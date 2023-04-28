Как это — быть артистом во время войны? Интервью фронтмена группы СКАЙ Олега Собчука

Найти призвание в жизни иногда бывает проще, чем свое место на войне. Так многим со временем приходится совмещать несколько ролей, например, как музыканту и благотворителю Олегу Собчуку.

Фронтмен группы СКАЙ в интервью Ранку у Великому Місті рассказал о своем творческом пути и объяснил, как это — быть артистом во время войны.

О поддержке родителей на творческом пути

— Родители и так видели, что я с десяти лет бренчал на гитаре. Я уже пел. Потому они были уже к этому готовы.

И когда я пришел к отцу и сказал, что создал группу, и попросил помочь, то он это сделал. Никогда этого не забуду, как папа дал деньги, и мы купили аппарат, на котором проводили репетиции в Тернополе.

О том, что нужно сделать, чтобы стать известным артистом

Надо очень этого хотеть, верить, не жаловаться и не жалеть себя. Но самое главное — это вера. С нее начинается все.

Мне в начале карьеры говорили, что The Beatles все уже сыграли, но я делал свое.

Об артистах, которые только после начала полномасштабной войны начали петь на украинском

— Меня это раздражает и уважения у меня к таким артистам нет. Я считаю это полной бесхребетностью. Но с другой стороны, хорошо, что перешли на украинский язык. Жаль, что такой ценой до них дошло.

О благотворительных инициативах

— Для меня это честь петь для военных сейчас, потому что наши бойцы нуждаются в ремонте. Их много раненых. Они заслуживают качественных операций, ухода и полноценной жизни. Потому что они пожертвовали своей жизнью, здоровьем ради того, чтобы мы были просто на своей земле.

Также мы будем делать большой концерт, где соединим приятное с полезным и соберем средства на операции для наших раненых бойцов.

26 мая пройдет благотворительный концерт. Программа получила название Подаруй світло, ведь именно его многим украинцам так не хватает как в прямом, так и в переносном смысле.

Трехчасовое шоу будет состоять из трех частей, а к одной из них присоединятся Пиккардийская Терция, Злата Огневич и Арсен Мирзоян. Вырученные средства пойдут на программу Врятуй кінцівку, миссия которой состоит в уменьшении инвалидизации украинцев, что связано с травмами конечностей, полученных в результате войны.

Также ранее Alena Omargalieva рассказала о муже в ТрО, творчестве во время войны и украинском языке.

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