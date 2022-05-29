Итоги Каннского кинофестиваля-2022: кто забрал Золотую пальмовую ветвь и о чем фильм-победитель

Вчера, 28 мая, завершился 75-й Каннский кинофестиваль. На церемонии закрытия объявили победителя фестиваля.
Золотую пальмовую ветвь получила лента Треугольник печали шведского режиссера Рубена Эстлунда. В 2017 году он также победил на Каннском кинофестивале с фильмом Квадрат.
Действие сатирического фильма происходит в мире моды. Пара моделей оказывается на развилке своей карьеры. Их приглашают в роскошный круиз.
Но когда яхта тонет, они оказываются на безлюдном острове с группой миллиардеров и уборщицей. В борьбе за выживание старая иерархия переворачивается с ног на голову, поскольку уборщица — единственная, кто умеет ловить рыбу. Так она становится главной.
Фото: IMDb
В состав жюри на Каннском кинофестивале входили:
Напомним, ранее работа украинского режиссера — фильм Почему я живой победил в Каннах на фестивале Silk Road Film Awards Cannes.