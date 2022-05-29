Итоги Каннского кинофестиваля-2022: кто забрал Золотую пальмовую ветвь и о чем фильм-победитель

Вчера, 28 мая, завершился 75-й Каннский кинофестиваль. На церемонии закрытия объявили победителя фестиваля.

Золотую пальмовую ветвь получила лента Треугольник печали шведского режиссера Рубена Эстлунда. В 2017 году он также победил на Каннском кинофестивале с фильмом Квадрат.

О чем фильм Треугольник печали

Действие сатирического фильма происходит в мире моды. Пара моделей оказывается на развилке своей карьеры. Их приглашают в роскошный круиз.

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Но когда яхта тонет, они оказываются на безлюдном острове с группой миллиардеров и уборщицей. В борьбе за выживание старая иерархия переворачивается с ног на голову, поскольку уборщица — единственная, кто умеет ловить рыбу. Так она становится главной.

Победители Каннского кинофестиваля-2022

Золотая пальмовая ветвь — Треугольник печали (Triangle Of Sadness), Рубен Эстлунд

(Triangle Of Sadness), Гран При — Звёзды в полдень (Stars At Noon), Клэр Дэни и Близко (Close), Лукас Донт

(Stars At Noon), и (Close), Лукас Донт Лучшая мужская роль — Сон Кан Хо за фильм Брокер (Broker)

за фильм (Broker) Лучшая женская роль — Зар Амир-Эбрахими за фильм Священный паук (Holy Spider)

за фильм (Holy Spider) Лучший режиссер — Пак Чхан Ук за фильм Решение уйти (Decision To Leave)

за фильм (Decision To Leave) Приз 75-й годовщины — Тори и Локита (Tori Et Lokita), Жан-Пьер и Люк Дарденн

(Tori Et Lokita), и Лучший сценарий — Тарик Салех за фильм Парень из рая (Boy from Heaven)

за фильм (Boy from Heaven) Приз жюри — Иа (EO), Ежи Сколимовский и Восемь гор (Le Otto Montagne), Шарлотта Вандермерс и Феликс Ван Грунинген

(EO), и (Le Otto Montagne), и Золотая камера (режиссерский дебют) — Боевой пони (War Pony), Райли Кио и Джина Гаммель

(War Pony), и Специальное упоминание — План 75 (PLAN 75), Хаякава Тие

В состав жюри на Каннском кинофестивале входили:

актер Венсан Линдон

актриса и сценаристка Ребекка Холл

актриса Дипика Падуконе

актриса Нуми Рамос

актриса Жамин Тренка

режиссер Асгар Фархади

режиссер Ладж Ли

режиссер Джефф Николс

сценарист и режиссер Йоаким Триер

Напомним, ранее работа украинского режиссера — фильм Почему я живой победил в Каннах на фестивале Silk Road Film Awards Cannes.