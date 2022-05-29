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Підсумки Каннського кінофестивалю-2022: хто забрав Золоту пальмову гілку та про що фільм-переможець

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Травня 2022, 14:00
Каннський кінофестиваль 2022 - переможці
Фото: Getty Images

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