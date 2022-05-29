Підсумки Каннського кінофестивалю-2022: хто забрав Золоту пальмову гілку та про що фільм-переможець

Вчора, 28 травня, завершився 75-й Каннський кінофестиваль. На церемонії закриття оголосили переможця фестивалю.
Золоту пальмову гілку цьогоріч отримала стрічка Трикутник смутку шведського режисера Рубена Естлунда. У 2017 році він також переміг Каннський кінофестиваль з фільмом Квадрат.
Дія сатиричного фільму відбувається у світі моди. Пара моделей опиняється на роздоріжжі своєї кар’єри. Їх запрошують у розкішний круїз.
Та коли яхта тоне, вони опиняються на безлюдному острові з групою мільярдерів і прибиральницею. У боротьбі за виживання стара ієрархія перевертається з ніг на голову, оскільки прибиральниця — єдина, хто вміє рибалити. Тож вона стає головною.
Фото: IMDb
До складу журі на Каннському кінофестивалі входили:
Нагадаємо, раніше робота українського режисера — фільм Чому я живий переміг у Каннах на фестивалі Silk Road Film Awards Cannes.