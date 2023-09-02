Корейские группы, которые взрывают соцсети! Кого слушает твой ребенок: подборка

Одними из самых популярных и ярких звезд на музыкальных просторах являются корейские группы или k-pop. Этот стиль музыки за последние годы набрал мировую популярность и уже не ограничивается только Азией. Это музыка, завоевавшая сердца молодежи по всему миру.

Ты, наверное, слышал(-а), как твой ребенок поет песни на корейском языке или в восторге рассказывает о новом клипе своей любимой k-pop группы. Возможно, для тебя это еще неизвестные имена и лица, но эти группы уже стали частью его мира. И если ты хочешь понять, что такое k-pop, и какие музыкальные группы обожает твой ребенок — тогда оставайся с нами.

BTS

Это одна из самых популярных k-pop групп, название которых расшифровывается как Bangtan Sonyeondan, что переводится дословно как Пуленепробиваемые бойскауты. BTS стали мировым феноменом, выведением корейской музыки на новый уровень. Группа состоит из семи участников: RM, Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука

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Их песни обычно содержат социальные комментарии, идеи самовыражения и поддержки молодежи. Со временем они стали больше, чем просто группой — это целая культура, объединившая миллион фанатов по всему миру.

Twice

Женская группа Twice из Южной Кореи стала одним из главных представителей женского k-pop. Она состоит из девяти участниц: Чихё, Наён, Чонён, Момо, Саны, Мины, Дахён, Чхэён и Цзыюй. Они дебютировали в 2015 году и быстро набрали популярность благодаря цветному имиджу, хитам, которые остаются на слуху и захватывающим выступлениям.

В дискографии группы имеются песни на трех языках: корейском, английском и японском. Участницы Twice известны своей позитивной энергией и песнями, которые способны поднять настроение.

Stray Kids

Stray Kids — группа, которая дебютировала в 2018 году и привлекает внимание глубокими текстами песен и мощными рэп-партиями. Коллектив k-pop группы состоит из восьми участников: Бан Чан, Ли Ноу, Чанбин, Хёнджин, Хан, Феликс, Сынмин и Ай’Эн.

Кстати, интересно, что Stray Kids создавались на глазах у миллионов людей. В 2017 году продюсеры будущей группы объявили кастинг на шоу, участники которого соревновались за право стать участником новой группы. На телешоу они танцевали, пели и показывали все свои таланты.

Впоследствии осталось девять сильнейших участников, которые, собственно, и стали участниками Stray Kids.

Black Pink

Black Pink известны своим выразительным стилем, смесью k-pop и западной музыки. Участницы группы: Джису, Дженни, Розэ и Лиса. Женский квартет дебютировал в 2016 году и с тех пор его популярность только растет.

Они отличаются мощными вокальными данными, модными образами и харизмой, которая способна заворожить слушателей.

Exo

Exo — это южнокорейско-китайская мужская группа, которая появилась на сцене в 2012 году. Они сразу же получили огромный успех благодаря своему уникальному звучанию и концепции.

В начале своего существования группа состояла из 12 участников. Но сейчас их число сократилось до девяти: Суимин, Сухо, Лэй, Бэкхён, Чханёль, Чен, ДиО, Кхаи и Сехун.

Exo известны своей способностью совмещать различные жанры и внедрять новые элементы в свои песни, что делает их одними из самых инновационных представителей k-pop.

ENHYPEN

ENHYPEN — это относительно новая южнокорейская мужская группа в мире k-pop, которая дебютировала в 2020 году. В состав группы входит семь участников: Хисын, Джей, Джейк, Сонхун, Сону, Чонвон и Ни-Ки.

За короткое время они смогли зарекомендовать себя как талантливые исполнители с глубокими текстами песен и харизматичными выступлениями. Они уже приобрели многочисленную армию фанатов и продолжают завоевывать сердца слушателей.

NCT

NCT являются уникальным проектом в мире k-pop, поскольку они не имеют стабильного состава. Вместо этого, у них есть несколько подгрупп, которые функционируют независимо друг от друга.

Эта структура позволяет группе экспериментировать с различными музыкальными стилями и концепциями, благодаря чему NCT всегда находится на передовой K-pop индустрии. Образовался NCT в 2016 году.

Кстати, эта группа снимала один из своих клипов в Украине. Клип на песню Boss был снят в Киеве и опубликован в 2018 году. С того момента видео набрало на YouTube более 185 млн просмотров.

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