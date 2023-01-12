Шоу-биз

Щедрый вечер вместе со Шварценеггером! Kalush Orchestra презентовали новый клип на популярную щедровку

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 января 2023, 13:30
Kalush Orchestra Щедрий вечір: кліп зі Шварценеггером
Фото: Instagram

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