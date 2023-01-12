Щедрый вечер вместе со Шварценеггером! Kalush Orchestra презентовали новый клип на популярную щедровку

Победители Евровидения-2022 украинская группа Kalush Orchestra представила свою версию знаменитой щедровки. Трек Щедрый вечер выпустили еще в 2022 году, а клип появился в сети только 11 января этого года.

В видео украинцы могут увидеть послание от поддерживающего Украину американского актера Арнольда Шварценеггера.

Съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе, когда группа путешествовала по США с благотворительным туром. Своеобразная современная интерпретация щедровки понравилась украинцам.

Сейчас также смотрят

— Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен, даже не думали, что получится крутой клип. Ранее на этих улицах бегали в игре GTA – San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию Щедровки. Также заглянули к Арнольду Шварценеггеру в гости, — написали на своем канале участники Kalush Orchestra.

Читать по теме Kalush Orchestra и финская группа The Rasmus выпустили совместную работу In the Shadows of Ukraine Новая композиция The Rasmus и Kalush Orhestra: читай и слушай в материале.

Музыканты не могли упустить возможность встретиться с актером во время своего пребывания в США. Они обсудили с ним войну на Украине. Шварценеггер отметил, что группа вдохновляет его, и произнес в поддержку украинцев мотивационную речь.

— Это мощное послание всему украинскому народу. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. Каждый может иметь мечту, и каждый может воплотить ее в реальность, говорится в начале ролика.

В конце клипа Шварценеггер появился со всем составом группы, сказав: “Щедрый вечер”.

Kalush Orchestra — Щедрый вечер

Культурный мир поддерживает Украину и собирает средства для украинцев. Ранее мы рассказывали, что лауреат Оскара Мишель Хазанавичюс собрал для Украины €125 тыс.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!