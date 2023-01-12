Шоу-біз

Щедрий вечір разом зі Шварценеггером! Kalush Orchestra презентували новий кліп на популярну щедрівку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Січня 2023, 13:30
Kalush Orchestra Щедрий вечір: кліп зі Шварценеггером
Фото: Instagram

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