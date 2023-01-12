Щедрий вечір разом зі Шварценеггером! Kalush Orchestra презентували новий кліп на популярну щедрівку

Переможці Євробачення-2022 український гурт Kalush Orchestra презентував свою версію знаменитої щедрівки. Трек Щедрий вечір випустили ще у 2022 році, а кліп з’явився в мережі лише 11 січня цього року.
У відео українці можуть побачити послання від американського актора Арнольда Шварценеггера, який підтримує Україну.
Знімання кліпу проходили в Лос-Анджелесі, коли гурт подорожував США з благодійним туром. Своєрідна сучасна інтерпретація щедрівки сподобалася українцям.
— Коли ми були в США у турі, зняли відео на одну з наших пісень, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали у грі GTA — San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію Щедрівки. Також заглянули до Арнольда Шварценеггера у гості, — написали на своєму каналі учасники Kalush Orchestra.
Музиканти не могли пропустити нагоду зустрітися з актором під час свого перебування в США. Вони обговорили з ним війну в Україні. Шварценеггер зазначив, що група надихає його, і виголосив на підтримку українців мотиваційну промову.
— Це потужне послання для всього українського народу. Особливо зараз, у цей дуже тяжкий час. Кожен може мати мрію, і кожен може втілити її в реальність, — говориться на початку ролика.
Наприкінці кліпу Шварценеггер з’явився з усім складом гурту, промовивши: “Щедрий вечір”.
Наприкінці кліпу Шварценеггер з’явився з усім складом гурту, промовивши: “Щедрий вечір”.
Культурний світ підтримує Україну та збирає кошти для допомоги українцям. Раніше ми розповідали, що лауреат Оскара Мішель Хазанавічус зібрав для України €125 тис.
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