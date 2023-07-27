Рекордные кассовые сборы Барби в Украине и мире: что известно о фильме, который перегнал Аватар

Кажется, что розовая лихорадка не обошла никого. Ведь не только миллениалы, но и другие ценители бренда Barbie активно скупают билеты в кинотеатры на одноименную ленту.

В соцсетях вирусятся видео и фото тематических образов, а о главных актерах — Марго Робби и Райане Гослинге — не слышали, пожалуй, только те, у кого нет интернета.

Недавно стало известно, какие кассовые сборы получила кинолента за первую неделю проката. Действительно ли кассовые сборы фильма Барби оказались выше, чем планировали — читай в материале.

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Сборы Барби: что известно сейчас

Фильмы Барби и Оппенгеймер выпустили в прокат в один день — 20 июля 2023 года. Именно эти два фильма собрали за первые выходные в кинотеатрах больше кассовых сборов, чем ожидалось. Им удалось установить сразу несколько рекордов.

В издании Variety пишут, что за первые выходные в прокате в мире комедия Барби успела собрать шокирующие $300 млн. А вот историческая драма Кристофера Нолана Оппенгеймер, в которой сыграл популярный Киллиан Мерфи — не менее удивительные $174 млн.

Сколько собрал фильм Барби в домашнем прокате

В Америке, в домашнем прокате, фильм заработал $155 млн (хотя студия предусматривала $75 млн). Этот фильм — самый успешный дебют 2023 года. А вот Оппенгеймер заработал $80,5 млн (а не прогнозируемых $50 млн). Однако большинство киноманов смотрят обе ленты, превратив обычный просмотр кино в битву за кассовые сборы.

Сборы фильма Барби: какую сумму собрал фильм за это время в Украине

Как сообщает на своем Facebook Warner Bros. Pictures Украина, за первые выходные в нашей стране Барби принес более 33 млн грн. Поэтому этот фильм — абсолютный рекорд кассовых сборов за первый уикенд за всю историю украинского кинопроката (если не считать инфляцию). В общей сложности сейчас фильм Барби заработала в мировом прокате уже $414,4 млн.

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