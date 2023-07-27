Рекордні касові збори Барбі в Україні та світі: що відомо про фільм, який перегнав Аватар

Здається, що рожева лихоманка не оминула геть нікого. Адже не тільки міленіали, а й інші поціновувачі бренду Barbie активно скуповують квитки в кінотеатри на однойменну стрічку.

У соцмережах вірусяться відео й фото тематичних образів, а про головних акторів — Марго Роббі та Раяна Ґослінґа — не чули, мабуть, тільки ті, в кого немає інтернету.

Нещодавно стало відомо, які касові збори отримала кінострічка за перший тиждень прокату. Чи справді касові збори фільму Барбі виявилися вищими, ніж планували — читай в матеріалі.

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Збори Барбі: що відомо наразі

Фільми Барбі та Оппенгеймер випустили в прокат в один день — 20 липня 2023 року. Саме цих два фільми зібрали за перші вихідні в кінотеатрах більше касових зборів, ніж очікувалося. Їм вдалося встановити одразу кілька рекордів.

У виданні Variety пишуть, що за перші вихідні в прокаті у світі комедія Барбі встигла зібрати шокуючі $300 млн. А от історична драма Крістофера Нолана Оппенгеймер, у якій зіграв популярний Кілліан Мерфі — не менш дивовижні $174 млн.

Скільки зібрав фільм Барбі в домашньому прокаті

В Америці, в домашньому прокаті, стрічка заробила $155 млн (хоча студія передбачала $75 млн). Цей фільм — найуспішніший дебют 2023 року. А от Оппенгеймер заробив $80,5 млн (а не прогнозованих $50 млн). Однак більшість кіноманів дивляться обидві стрічки, перетворивши звичайний перегляд кіно на битву за касові збори.

Збори фільму Барбі: яку суму зібрав фільм за цей час в Україні

Як повідомляє на своєму Facebook Warner Bros. Pictures Україна, за перші вихідні в нашій країні фільм Барбі приніс понад 33 млн грн. Тому цей фільм — абсолютний рекорд касових зборів за перший вікенд за всю історію українського кінопрокату (якщо не рахувати інфляцію). Загалом зараз фільм Барбі заробив у світовому прокаті вже $414,4 млн.

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