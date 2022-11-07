Мы первые, кто переживает ужас войны в прямом эфире — Катя Осадчая объяснила, почему стала менее активной в сети

За восемь месяцев войны украинцы изменились, мы даже успели адаптироваться к переменчивым условиям жизни. Однако до сих пор продолжаются споры касательно уместности шуток или постов в социальных сетях.

Даже некоторые звезды и блоггеры с миллионной аудиторией изменили свое отношение к социальным сетям. Телеведущая Катя Осадчая объяснила, почему стала менее активной в сети.

— Мои посты в ленте стали не столь частыми, я часто осознаю всю неуместность, когда так много ужаса вокруг… Я каждый день листаю ленту Instagram и задумываюсь о соцсетях во время войны.

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Мы первые, кто идет по этому пути. Мы первая нация в мире, у которой развиты сети с многомиллионной аудиторией и которая переживает ужас войны в прямом эфире, — рассуждает она в Instagram.

Она также напомнила, что все мы изменились с начала полномасштабного вторжения России. Кто-то выехал за границу, кто-то остался в Украине. Кто-то помогает, а кто-то не может выйти из состояния отчаяния.

— Я часто не понимаю, как говорить с вами, ведь всем по-разному плохо, а иногда невыносимо, — призналась телеведущая.

Но она поблагодарила подписчиков, которые поддерживают ее инициативу. Катя Осадчая убеждена: мы выстоим и победим.

Все больше людей стали отказываться от русского языка, в частности звезды в песнях и соцсетях. Ранее актер Тарас Цымбалюк рассказал о важности украинского языка.

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