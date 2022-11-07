Шоу-біз

Ми перші, хто переживає жах війни у прямому ефірі — Катя Осадча пояснила, чому стала менш активною в мережі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 20:00
Катя Осадча розповіла, чому стала менш активної в соцмережах
Фото: Instagram

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