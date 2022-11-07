Ми перші, хто переживає жах війни у прямому ефірі — Катя Осадча пояснила, чому стала менш активною в мережі

За вісім місяців війни українці змінилися, ми навіть встигли адаптуватися до мінливих умов. Проте досі тривають суперечки щодо доречності жартів чи дописів у соціальних мережах.

Навіть деякі зірки та блогери з мільйонною аудиторією змінили своє ставлення до соціальних мереж. Телеведуча Катя Осадча пояснила, чому стала менш активною в мережі.

— Мої пости у стрічці стали не такими частими, я часто усвідомлюю всю недоречність, коли так багато жаху навколо… Я щодня гортаю стрічку Instagram і замислююся про соцмережі під час війни.

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Ми перші, хто йде цим шляхом. Ми перша нація у світі, яка має розвинуті мережі з багатомільйонною аудиторією і переживає жах війни у прямому ефірі, — міркує вона в Instagram.

Вона також нагадала, що усі ми змінилися від початку повномасштабного вторгнення Росії. Хтось виїхав за кордон, хтось лишився в Україні. Хтось допомагає, а хтось не може вийти зі стану відчаю.

— Я часто не розумію, як говорити з вами, адже всім по-різному погано та зле, а подекуди нестерпно, — зізналася телеведуча.

Але вона подякувала підписникам, які підтримують її ініціативи. Катя Осадча переконана: ми вистоїмо та переможемо.

Дедалі більше людей почали відмовлятися від російської мови, зокрема зірки у піснях та соцмережах. Раніше актор Тарас Цимбалюк розповів про важливість української мови.

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