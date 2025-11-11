Кофе с кардамоном 2 сезон: дата премьеры и что известно о новой истории любви

Сериал Кофе с кардамоном стал одной из самых популярных украинских мелодрам последних лет.
И вот теперь фанаты дождутся долгожданного продолжения: дата премьеры второго сезона, который имеет подзаголовок Сила земли, уже известна. Больше подробностей — в нашем материале.
Когда выйдет 2 сезон сериала Кофе с кардамоном
Первая серия второго сезона “Кофе с кардамоном. Сила земли” выйдет на экраны 1 декабря 2025 года. Премьеру можно будет посмотреть на платформе Kyivstar TV.
Новый сезон обещает быть еще более драматичным и глубоким. История развернется после событий первого сезона.
Первая часть сериала была адаптацией романа “Мелодия кофе в тональности кардамона” украинской писательницы Натальи Гурницкой и рассказывала о младшей дочери священника Анне Марецкой, её любви к женатому шляхтичу Адаму.
Но теперь Анна уже не та наивная девушка, какой была раньше — она становится женщиной, которая знает цену потерям и понимает, как дорого стоит собственный дом.
В продолжении сериала Анне предстоит выбирать между двумя мужчинами: Стефаном Терлецким и Павлом Крушевским. И это не просто романтический треугольник, а дилемма между чувствами и долгом, ведь Анна должна защищать свой дом, детей и собственное достоинство.
Сценарий второго сезона не является прямой адаптацией второй книги Натальи Гурницкой “Мелодия кофе в тональности надежды”. Создатели драмы подчёркивают, что это оригинальный взгляд творческой команды.
В связи с этим между автором книг Натальей Гурницкой и продюсерами сериала возникло напряжение: писательница утверждает, что не давала согласия на адаптацию второй книги и не заключала соглашения на продолжение сюжета.
Однако создатели сериала уверяют, что права на продолжение были приобретены компанией Solar Media Entertainment, и что второй сезон — это развитие истории, а не экранизация новой книги.
2 сезон Кофе с кардамоном. Сила земли: кто из актёров присоединился к съёмкам, а кто покинул проект
Елена Лавренюк снова играет главную героиню — Анну Марецкую.
Алексей Гнатковский — новый актёр, который появится во втором сезоне; он исполнит роль Стефана Терлецкого. Именно его герой станет одним из кавалеров Анны в любовном треугольнике истории.
Александр Кобзар также новое лицо сериала — он будет играть Павла Крушевского, соперника Стефана Терлецкого.
Мы снова увидим Тараса Цымбалюка, который в первом сезоне исполнил роль Андрея, брата Анны. К проекту присоединится и легендарная Ада Роговцева — в роли герцогини.
Не появится в продолжении польский актёр Павел Делонг, который в первом сезоне играл Адама, возлюбленного Анны.
Напоминаем: премьера 2 сезона сериала Кофе с кардамоном запланирована на 1 декабря 2025 года.
