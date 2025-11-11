Кава з кардамоном 2 сезон: дата прем’єри і що відомо про нову історію кохання

Серіал Кава з кардамоном став однією з найпопулярніших українських мелодрам останніх років.

І ось тепер фанати дочекаються бажаного продовження: дата прем’єри другого сезону, що має підзаголовок Сила землі, вже відома. Більше подробиць — у нашому матеріалі.

Коли вийде 2 сезон Кава з кардамоном

Перша серія другого сезону Кава з кардамоном. Сила землі, вийде на екрани 1 грудня 2025 року. Прем’єру можна подивитися на платформі Київстар ТБ.

Новий сезон обіцяє бути ще більш драматичним і глибоким. Історія розгортатиметься після подій першого сезону.

Перша частина серіалу була адаптацією роману “Мелодія кави у тональності кардамону” української письменниці Наталія Гурницької і розповідала про молодшу доньку священника Анну Марецьку, її кохання до одруженого шляхтича Адама.

Та тепер Анна вже не та наївна дівчина, якою була раніше — вона стає жінкою, яка знає ціну втратам і розуміє, як дорого коштує власний дім.

В продовженні серіалу Анні доведеться обирати між двома чоловіками: Стефаном Терлецьким та Павлом Крушевським. І це не просто романтичний трикутник, а дилема між почуттями і обов’язком, адже Анна має захищати свій дім, дітей і власну гідність.

Сценарій другого сезону не є прямою адаптацією другої книги Наталії Гурницької “Мелодія кави у тональності сподівання”. Творці драми наголошують, що це оригінальний погляд творчої команди.

З цього приводу між авторкою книг Наталією Гурницькою та продюсерами серіалу склалася напруга: авторка стверджує, що не давала згоду на адаптацію другої книги і не укладала угоди на продовження сюжету.

Проте творці серіалу запевняють, що права на продовження були придбані компанією Solar Media Entertainment, і що другий сезон — це розвиток історії, а не екранізація нової книги.

2 сезон Кава з кардамоном. Сила землі: хто з акторів долучився до зйомок, а хто пішов

Олена Лавренюк знову грає головну героїню — Анну Марецьку. Олексій Гнатковський — новий актор, який з’явиться у другому сезоні, він гратиме персонажа Стефана Терлецького. Саме його герой виступатиме одним із кавалерів Анни у любовному трикутнику історії.

Олександр Кобзар також нове обличчя серіалу, він буде виконувати роль Павла Крушевського, суперника Стефана Терлецького. Побачимо і Тараса Цимбалюка, який був в першому сезоні в ролі Андрія, брата Анни. Легендарна Ада Роговцева приєднається до проекту у ролі герцогині.

Не з’явиться у продовженні польський актор Павел Делонг, який у першому сезоні виконував роль Адама — коханого Анни.

Нагадаємо: прем’єра 2 сезону Кава з кардамоном запланована на 1 грудня 2025 року.

