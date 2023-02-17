Шоу-биз

Украинский фольклор и киберпанк! Коля Серга представил песню Молитва и клип к ней

Анастасия Грубрина, редактор сайта 17 февраля 2023, 15:15
Коля Сєрга — Молитва: слухати пісню та дивитися кліп

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