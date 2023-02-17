Украинский фольклор и киберпанк! Коля Серга представил песню Молитва и клип к ней

Певец и военнослужащий Коля Серга представил песню в стиле фольклорного киберпанка. Она называется Молитва. В нашем материале ты сможешь послушать песню и посмотреть клип Молитва, а еще узнать все детали съемки и сценария.

Коля Серга — Молитва: слушать песню

Певец, военнослужащий, основатель Культурного десанта Коля Серга представил песню Молитва и видеоклип к ней. Режиссером клипа стал Никита Квасников, который ранее снимал клип Полями для певца Александра Чемерова.

Клип создан в жанре фэнтези по архетипам украинского фольклора, где женские образы олицетворяют современную Украину, а мужские — бесстрашных воинов. Во время съемки клипа авторы прибегли к творческому эксперименту — они решили добавить элементы киберпанка и украинского поэтического кино.

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В сюжете воспроизводится метафора Любви, пробуждающая Веру в Духа-защитника. Видеоклип и песня нацелены внушить зрителю Надежду на то, что красота украинской души в который раз осветит тьму тяжелых времен.

Эта песня необходима именно сейчас. Это молитва. А главная цель молитвы — построить путь надежды к источнику внутренних сил в мгновения тьмы и непонимания. Когда “накрывает”, я сам себе повторяю, как мантру:

Танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика,

Плекай мій сон, хоч ніч без дна,

Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі,

Такою і є ціна, — говорит автор Коля Серга.

Съемки проходили в Киеве и области. Главной героиней клипа стала актриса Мария Стопник. В создании клипа помогали меценаты Никита Нагаткин, Владислав Зельдис и Владислав Савченко.

Молитва — Коля Серга: смотреть клип

Посмотреть клип и послушать новую песню Коли Серги Молитва ты можешь прямо здесь.

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