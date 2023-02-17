Український фольклор та кіберпанк! Коля Сєрга презентував пісню Молитва та кліп до неї

Співак та військовослужбовець Коля Сєрга презентував пісню в стилі фольклорного кіберпанку. Вона називається Молитва. У нашому матеріалі ти зможеш послухати пісню та подивитися кліп Молитва, а ще дізнатися про всі деталі знімання та сценарію.

Коля Сєрга — Молитва: слухати пісню

Співак, військовослужбовець, засновник Культурного десанту Коля Сєрга презентував пісню Молитва та відеокліп до неї. Режисером кліпу став Микита Квасніков, який раніше знімав кліп Полями для співака Олександра Чемерова.

Кліп створений у жанрі фентезі за архетипами українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі — безстрашних воїнів. Під час знімання кліпу автори вдалися до творчого експерименту — вони вирішили додали елементи кіберпанку та українського поетичного кіно.

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У сюжеті відтворюється метафора Любові, яка пробуджує Віру в Духа-захисника. Відеокліп та пісня мають на меті вселити у глядача Надію про те, що краса української душі в котрий раз освітить темряву тяжких часів.

Ця пісня необхідна саме зараз. Це молитва. А головна мета молитви — побудувати шлях надії до джерела внутрішніх сил у миті темряви і незрозумілості. Коли “накриває”, я сам собі повторюю, як мантру:

Танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика,

Плекай мій сон, хоч ніч без дна,

Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі,

Такою і є ціна, — каже автор Коля Сєрга.

Знімання проходили в Києві та області. Головною героїнею кліпу стала акторка Марія Стопник. У створенні кліпу допомагали меценати Микита Нагаткін, Владислав Зельдис та Владислав Савченко.

Молитва — Коля Сєрга: дивитися кліп

Подивитися кліп та послухати нову пісню Колі Сєрги Молитва ти можеш прямо тут.

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