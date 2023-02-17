Шоу-біз

Український фольклор та кіберпанк! Коля Сєрга презентував пісню Молитва та кліп до неї

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Лютого 2023, 15:15
Коля Сєрга — Молитва: слухати пісню та дивитися кліп

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