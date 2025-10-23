Команда Оли Поляковой готова судиться с Суспільним: требуют изменений в правила Нацотбора

Команда украинской певицы Оли Поляковой подала письмо обращения в Европейский языковой союз (ЕЯС) на Суспільне Мовлення, требуя пересмотра правил национального отбора на Евровидение.

Команда Поляковой готова судиться: что известно о ситуации

О представлении письма сообщил продюсер и менеджер певицы Михаил Ясинский в Facebook, отметив, что письма содержат предупреждения о возможных судебных тяжбах и скандалах.

Напомним, что ранее Оля Полякова подала заявку на участие в национальном отборе на Евровидение-2026 и направила официальное письмо Суспільному с просьбой внести изменения в правила.

Конкретные пункты не уточняются, но, вероятно, речь идет о требовании, чтобы участники подтвердили отсутствие выступлений на временно оккупированных территориях Украины, в России после 15 марта 2014 года или в Беларуси после 24 февраля 2022 года. Последнее известное выступление певицы в РФ состоялось 23 мая 2015 на церемонии RU.TV, где она была ведущей и появилась на сцене в кокошнике с эмблемой трезубца.

В письме к Суспільному Полякову акцентировала свои заслуги: платит налоги, поддерживает украинскую культуру и армию.

Суспільне отреагировало, объяснив, что правила национального отбора нельзя менять после начала процесса, стартовавшего 3 сентября 2025 года.

Дата начала войны неизменна — ее невозможно передвинуть, учитывая личные истории или заслуги

, — подчеркнули в материале.

Отметим, что подача заявок истекает совсем скоро, а именно 27 октября. То есть, есть вероятность, что команда может не успеть подать заявку на участие.

Этот инцидент подчеркивает напряжение вокруг правил отбора, которые призваны предотвратить участие артистов с сомнительными связями с агрессором. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции ЕЯС.

Раньше мы писали, сколько раз Украина побеждала на Евровидении — читай в материале, когда это было и кто одерживал для нас победу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!