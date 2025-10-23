Команда Олі Полякової готова судитися із Суспільним: вимагають змін до правил Нацвідбору

Команда української співачки Олі Полякової подала лист звернення до Європейської мовної спілки (ЄМС) на Суспільне Мовлення, вимагаючи перегляду правил національного відбору на Євробачення.

Команда Полякової готова судитися: що відомо про ситуацію

Про подання листа повідомив продюсер і менеджер співачки Михайло Ясинський у Facebook, зазначивши, що листи містять попередження про можливі судові позови та скандали, якщо правила не змінять.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова подала заявку на участь у національному відборі на Євробачення-2026 і надіслала офіційний лист Суспільному з проханням внести зміни до правил.

Конкретні пункти не уточнюються, але ймовірно йдеться про вимогу, щоб учасники підтвердили відсутність виступів на тимчасово окупованих територіях України, в Росії після 15 березня 2014 року чи в Білорусі після 24 лютого 2022 року. Останній відомий виступ співачки у РФ відбувся 23 травня 2015 року на церемонії RU.TV, де вона була ведучою та з’явилася на сцені в кокошнику з емблемою тризуба.

У листі до Суспільного Полякова акцентувала на своїх заслугах: сплачує податки, підтримує українську культуру та армію.

Суспільне відреагувало, пояснивши, що правила національного відбору не можна змінювати після початку процесу, який стартував 3 вересня 2025 року.

Дата початку війни є незмінною — її неможливо пересунути з огляду на особисті історії чи заслуги

, — наголосили в матеріалі.

Зазначимо, що подача заявок закінчується зовсім скоро, а саме 27 жовтня. Тобто є імовірність, що команда може не встигнути подати заявку на участь.

Цей інцидент підкреслює напругу навколо правил відбору, які покликані запобігти участі артистів з сумнівними зв’язками з агресором. Подальший розвиток ситуації залежатиме від реакції ЄМС.

