Удивить судей блюдами из их холодильников: кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №12 от 11.11.2023

МастерШеф 12 сезон продолжается, мы наблюдаем, как участники постепенно приближаются к своей заветной мечте. Но перед этим нужно пройти много конкурсов от судей.

Мы расскажем, как прошел 12 выпуск МастерШеф 12 сезон и кто покинул проект.

Как прошел 12 выпуск МастерШеф 12 сезон

Каждый выпуск участникам предстоит поразить судей своими блюдами, но этот конкурс особенный. Впервые судьи поделились, что находится в их домашних холодильниках.

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Они занятые люди, поэтому набор продуктов маленький, но вечером после работы нужно что-то приготовить. Поэтому участники должны были поразить судей блюдами из оставшихся в холодильнике продуктов.

И это должны были быть вкусные блюда, достойные кухни МастерШеф. Удалось ли выполнить эту задачу участникам, ты можешь увидеть в новом выпуске.

Кто покинул МастерШеф 12 сезон в 12 выпуске

Традиционно, участники, которые справились с задачей хуже всего, получили черный фартук и соревновались в битве черных. В 12 выпуске МастерШеф 12 сезон проект покинула Оксана Шевченко.

Готовить кулинарные шедевры можно не только на кухне МастерШеф. Ранее мы рассказывали, как приготовить рамен.

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