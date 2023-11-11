Шоу-биз

Удивить судей блюдами из их холодильников: кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №12 от 11.11.2023

Богдана Макалюк, журналист сайта 11 ноября 2023, 23:57
Хто покинув МастерШеф 12 сезон в 12 випуску від 11.11.2023
Фото: Instagram, СТБ

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