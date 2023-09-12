Можно пробовать не только в ресторанах! Три рецепта рамена на любой вкус

Азиатское блюдо, родом из Китая, широко популярно не только на родине, но и далеко за пределами страны. Блюдо подают во многих заведениях питания по всему миру, а в последние годы рамен достался и Украине.

Рамен готовят из необычных для нас продуктов, однако сейчас их можно приобрести в большинстве магазинах. Основой рамена является лапша.

Сейчас существует много рецептов рамена на любой вкус. Как приготовить рамен самостоятельно, рассказываем тебе дальше.

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Рецепты рамена

Как уже отмечалось, главный ингредиент рамена — лапша. Несколько рецептов рамена с разными ингредиентами, мы приведем тебе ниже.

Рамэн с курицей: рецепт

Ингредиенты:

куриная грудка — 300 г

лук — 1 шт.

лапша (рисовая, гречневая, яичная, пшеничная) — 100 г

чеснок — 2 зубчика

яйца — 4 шт.

зеленый лук — горсть

ростки сои — горсть

оливковое масло — 2 ст. л

соевый соус — 2 ст. л

паста чили — 1 ч. л

вода — 1,5 л

Приготовление:

На разогретую сковороду влей оливковое масло. Обжарь измельченный репчатый лук до прозрачности. Нарежь куриную грудку на небольшие куски и кинь на сковороду. К мясу с луком добавь мелко нарезанный чеснок, соевый соус, пасту чили. Влей воду и все хорошо размешай, вари на слабом огне 15 минут. Добавь в бульон зеленый лук. Отдельно отвары лапшу и ростки сои, после приготовления выложи в глубокую тарелку. Отвары яйца и разрежь пополам. В лапшу влей бульон и добавь курицу, ростки сои, отварные яйца. Украсить блюдо можно кунжутом.

Классический японский рамен

Ингредиенты:

свинина или телятина — 200 г

яичная лапша — 200 г

лук — 1 головка

вода — 2 л

чеснок — 2 зубчика

имбирь — 10 г

соевый соус — 1 ст. л

сахар — 1 ч. л

яйца — 2 шт.

зеленый лук — горсть

молотый перец и соль — по вкусу

Приготовление:

Для приготовления бульона в кастрюлю с водой вбрасываем мясо. Добавь измельченный чеснок, имбирь, нарезанный зеленый лук и вари до готовности. Отвари яйца и разрежь их, отложи отдельно. Из кастрюли вынь мясо, бульон процеди через сито, добавь соль и перец. Мясо нарежь на небольшие кусочки. На сковороду влей масло, обжарь чеснок и добавь к нему мясо. Добавь к мясу сахар и соевый соус. Готовь пять минут на среднем огне. Отвари лапшу, после приготовления промой холодной водой. Выложи в тарелку лапшу, мясо и яйцо, залей бульон и укрась зеленым луком.

Вегетарианский рамэн: рецепт

Ингредиенты:

лапша удон — 150 г

грибы — 100 г

тофу — 100 г

сладкая консервированная кукуруза — 150 г

шпинат — 30 г

овощной бульон — 1 л

паста чили — 1 ч. л

чеснок — 2 зубчика

соевый соус — 2 ст. л

имбирь — 10 г

рисовый уксус — 1 ст. л

сахар — 0,5 ч. л

перец чили — по вкусу

куркума — 0,5 ч. л

Приготовление:

Тофу нарежь на кубики небольшого размера. Перемешай тофу с перцем чили и куркумой. Выложи тофу на противень и запекай в духовой печи, разогретой до 200ºС в течение 25 мин. Отвари лапшу, после готовности промой её холодной водой. Грибы нарежь на ломтики и обжарь на растительном масле. Бульон перелей в кастрюлю и ставь на плиту. Добавь измельченный имбирь и чеснок. Добавь в бульон пасту чили, сахар, уксус и соевый соус и тщательно перемешай. Добавь шпинат и вари до мягкости, после чего вынь его из кастрюли. В тарелку выложи лапшу, кукурузу, грибы, шпинат и тофу. Залей овощным бульоном.

Приготовить в азиатском стиле свиную грудку на ужин — хорошая идея! Рецепт блюда ищи в нашем другом материале.

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