Можно пробовать не только в ресторанах! Три рецепта рамена на любой вкус

Азиатское блюдо, родом из Китая, широко популярно не только на родине, но и далеко за пределами страны. Блюдо подают во многих заведениях питания по всему миру, а в последние годы рамен достался и Украине.
Рамен готовят из необычных для нас продуктов, однако сейчас их можно приобрести в большинстве магазинах. Основой рамена является лапша.
Сейчас существует много рецептов рамена на любой вкус. Как приготовить рамен самостоятельно, рассказываем тебе дальше.
Как уже отмечалось, главный ингредиент рамена — лапша. Несколько рецептов рамена с разными ингредиентами, мы приведем тебе ниже.
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