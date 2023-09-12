Можна куштувати не лише у ресторанах! Три рецепти рамена на будь-який смак

Азійська страва, що родом із Китаю, є широко популярною не лише на батьківщині, а й далеко за межами країни. Страву подають у багатьох закладах харчування по всьому світу, а останніми роками рамен дістався й України.

Рамен готують з незвичних для нас продуктів, однак у більшості магазинах зараз їх можна придбати. Основою рамену є локшина.

Нині існує багато рецептів рамену на будь-який смак. Як приготувати рамен самостійно, розповідаємо тобі далі.

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Рецепти рамена

Як ми вже зазначали, головний інгредієнт рамену — локшина. Кілька рецептів рамену з різними інгредієнтами, ми наведемо тобі нижче.

Рамен з куркою: рецепт

Інгредієнти:

куряча грудка — 300 г

цибуля — 1 шт.

локшина (рисова, гречана, яєчна, пшенична) — 100 г

часник — 2 зубчики

яйця — 4 шт.

зелена цибуля — жменя

паростки сої — жменя

оливкова олія — 2 ст. л

соєвий соус — 2 ст. л

паста чилі — 1 ч. л

вода — 1,5 л

Приготування:

На розігріту сковороду влий оливкову олію. Обсмаж подрібнену ріпчасту цибулю до прозорості. Наріж курячу грудку на невеликі шматки та вкинь на сковороду. До м’яса з цибулею додай дрібно нарізаний часник, соєвий соус, пасту чилі. Влий воду і добре розмішай, вари на слабкому вогні 15 хвилин. Додай до бульйону зелену цибулю. Окремо відвари локшину та паростки сої, після приготування виклади у глибоку тарілку. Відвари яйця та розріж навпіл. До локшини влий бульйон та додай курку, паростки сої, відварені яйця. Прикрасити страву можна кунжутом.

Класичний японський рамен

Інгредієнти:

свинина або телятина — 200 г

яєчна локшина — 200 г

цибуля — 1 головка

вода — 2 л

часник — 2 зубчики

імбир — 10 г

соєвий соус — 1 ст. л

цукор — 1 ч. л

яйця — 2 шт.

зелена цибуля — жменя

мелений перець та сіль — на смак

Приготування:

Для приготування бульйону, у каструлю з водою вкинь м’ясо. Додай подрібнений часник, імбир, нарізану зелену цибулю та вари до готовності. Відвари яйця та розріж їх, відклади окремо. З каструлі вийми м’ясо, бульйон проціди через сито, додай сіль та перець. М’ясо наріж на невеликі шматочки. На сковороду влий олію, обсмаж часник та додай до нього м’ясо. Додай до м’яса цукор та соєвий соус. Готуй п’ять хвилин на середньому вогні. Відвари локшину, після приготування промий холодною водою. Виклади у тарілку локшину, м’ясо та яйце, залий бульйон та прикрась зеленою цибулею.

Вегетаріанський рамен: рецепт

Інгредієнти:

локшина удон — 150 г

гриби — 100 г

тофу — 100 г

солодка консервована кукурудза — 150 г

шпинат — 30 г

овочевий бульйон — 1 л

паста чилі — 1 ч. л

часник — 2 зубчики

соєвий соус — 2 ст. л

імбир — 10 г

рисовий оцет — 1 ст. л

цукор — 0,5 ч. л

перець чилі — на смак

куркума — 0,5 ч. л

Приготування:

Тофу наріж на кубики невеликого розміру. Перемішай тофу з перцем чилі та куркумою. Виклади тофу на деко та запікай у духовій печі, розігрітій до 200ºС протягом 25 хв. Відвари локшину, після готовності промий її холодною водою. Гриби наріж на скибки та обсмаж на олії. Бульйон перелий в каструлю і став на плиту. Додай подрібнений імбир і часник. Додай до бульйону пасту чилі, цукор, оцет і соєвий соус й ретельно перемішай. Додай шпинат і вари до м’якості, після чого вийми його з каструлі. У тарілку виклади локшину, кукурудзу, гриби, шпинат та тофу. Залий овочевим бульйоном.

Приготувати в азійському стилі свинячу грудку на вечерю — гарна ідея! Рецепт страви шукай в нашому іншому матеріалі.

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