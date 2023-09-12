Можна куштувати не лише у ресторанах! Три рецепти рамена на будь-який смак

Азійська страва, що родом із Китаю, є широко популярною не лише на батьківщині, а й далеко за межами країни. Страву подають у багатьох закладах харчування по всьому світу, а останніми роками рамен дістався й України.
Рамен готують з незвичних для нас продуктів, однак у більшості магазинах зараз їх можна придбати. Основою рамену є локшина.
Нині існує багато рецептів рамену на будь-який смак. Як приготувати рамен самостійно, розповідаємо тобі далі.
Як ми вже зазначали, головний інгредієнт рамену — локшина. Кілька рецептів рамену з різними інгредієнтами, ми наведемо тобі нижче.
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Приготувати в азійському стилі свинячу грудку на вечерю — гарна ідея! Рецепт страви шукай в нашому іншому матеріалі.
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