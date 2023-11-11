Здивувати суддів стравами з їхніх холодильників: хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №12 від 11.11.2023

МастерШеф 12 сезон продовжується, ми спостерігаємо, як учасники поступово наближаються до своєї заповітної мрії. Але перед цим треба пройти багато конкурсів від суддів.

Ми розповімо, як минув 12 випуск МастерШеф 12 сезон та хто покинув проект.

Як минув 12 випуск МастерШеф 12 сезон

Кожного випуску учасники мають вразити суддів своїми стравами, але цей конкурс особливий. Вперше судді поділилися, що знаходиться у їхніх домашніх холодильниках.

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Вони зайняті люди, тому набір продуктів малий, але ввечері після роботи, треба щось приготувати. Тому учасники мали вразити суддів стравами з тих продуктів, що залишилися у холодильнику.

І це мають бути смачні страви, варті кухні МастерШеф. Тож чи вдалося виконати це завдання учасникам, ти можеш побачити у новому випуску.

Хто покинув МастерШеф 12 сезон в 12 випуску

Традиційно, учасники, які справилися з завданням найгірше, отримали чорний фартух та змагалися у битві чорних. В 12 випуску МастерШеф 12 сезон проект покинула Оксана Шевченко.

Готувати кулінарні шедеври можна не лише на кухні МастерШеф. Раніше ми розповідали, як приготувати рамен.

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