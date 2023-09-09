Шоу-биз

Нажаловаться на других, но и самому не опозориться! Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №3 от 09.09.2023 и как прошли конкурсы

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 сентября 2023, 00:20
Хто покинув МастерШеф 12 сезон у 3 випуску від 09.09.2023
Фото: Instagram, СТБ

Больше новостей
Work Life Balance
Work life balance: пять советов, как сохранить баланс между рабочим и личным
протез
Шаг к полноценной жизни: как в Днепре изготавливают протезы за день
Як позбутися лупи в домашніх умовах — поради трихологів
Быстро и эффективно: как избавиться от перхоти в домашних условиях — советы трихологов
чи можна займатися сексом під час вагітності
Очень хочется, но разрешено ли? Можно ли заниматься сексом во время беременности
Смотреть больше

Материалы по теме

Ектор Хіменес-Браво
Для несломленных духом детей, которые потеряли родителей: Эктор Хименес-Браво провел мастер-класс в Одессе
борщ рецепт
Осторожно, сейчас тебе захочется есть: три рецепта красного борща от Клопотенко, Ярославского и Глинской
МастерШеф
Смотри даже из-за границы! Любимые программы СТБ теперь на Youtube в режиме реального времени
Салат Цезар — класичний рецепт покроково
Его слава бежит впереди: как приготовить салат Цезарь с курицей

Видео
0:03:14
протез

Шаг к полноценной жизни: как в Днепре изготавливают протезы за день
0:09:08
Пише листи батьку, який загинув: трагічна історія 13-річної Аріни
Детский дневник боли. Трагичная история 13-летней Арины, которая видела смерть папы
0:04:12
Як проінвестувати виробництво дронів в Україні: чому це вигідно
Разрабатывают даже бомбардировщики! Как проинвестировать производство дронов и почему это выгодно
0:03:58
Військовий Богдан на псевдо Воїн про війну на різних напрямках
С собратьями отражал атаки наемников Ахмата и Вагнера. История защитника с позывным Воин
0:04:44
життя у Херсоні
Кто боится — здесь не живет: специальный репортаж из Херсона
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 9 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Оріхів
Жизнь волонтера спасла собачка: до боли ужасная история одного обстрела Орехова
0:05:27
Моторошні спогади окупації
Обессиленная и избитая, учительница встретила в плену свою ученицу — жуткие воспоминания оккупации
0:04:36
Вижив після зачистки позицій ворога — історія прикордонника Гліба
Хотел взять автомат, но понял, что рука висит. История пограничника Глеба, выжившего после зачистки позиций врага
0:04:22
Сталевий кордон зайшов у Тополі та Строївку: як беруть у полон росіян та знищують техніку
ВСУ закрепились в Строевке и Тополях. Как Сталевий кордон держит оборону и уничтожает врага
Больше видео
Як позбутися лупи в домашніх умовах — поради трихологів
Читать дальше
Быстро и эффективно: как избавиться от перхоти в домашних условиях — советы трихологов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь