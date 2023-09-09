Нажаловаться на других, но и самому не опозориться! Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №3 от 09.09.2023 и как прошли конкурсы

Проект МастерШеф 12 сезон продолжает выходить в эфир, чтобы зрители могли смотреть свой любимый проект. В третьем выпуске проект покинул первый участник после всех пройденных конкурсов и битвы черных фартуков.

Мы расскажем, кто покинул МастерШеф 12 сезон в выпуске №3 и как прошли конкурсы.

Как прошел третий выпуск МастерШеф 12 сезон

Участники в третьем выпуске смогли продемонстрировать свои умения в самостоятельном конкурсе. Но и он прошел не без усложнений.

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Повара получили задание приготовить блюда с неизвестными названиями. Кроме того, другие участники могли мешать им и писать кляузы судьям. Так, чуть ли не половина поваров получили черные фартуки за конкурс.

В битве черных каждый мог показать свои способности и доказать, что имеет право остаться на проекте.

Кто покинул проект МастерШеф 12 сезон в третьем выпуске

Проект МастерШеф 12 сезон в третьем выпуске покинула Татьяна Штайнбрунн. Она владелица ресторана альзакской кухни во Франции, где живет последние шесть лет.

Когда началась полномасштабная война, Татьяна принимала беженцев из Украины, а ресторан кормил их бесплатно.

Судьи проекта МастерШеф занимаются благотворительностью и поддерживают наших военных. Ранее мы рассказывали, как судьи МастерШеф посетили реабилитационный центр.

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