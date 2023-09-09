Нажалітися на інших, але й самому не зганьбитися! Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №3 від 09.09.2023 та як минули конкурси

Проект МастерШеф 12 сезон продовжує виходити в ефір, щоб глядачі могли дивитися свій улюблений проект. У третьому випуску проект залишив перший учасник після усіх пройдених конкурсів та битви чорних фартухів.

Ми розповімо, хто покинув МастерШеф 12 сезон у випуску №3 та як минули конкурси.

Як минув третій випуск МастерШеф 12 сезон

Учасники у третьому випуску мали змогу продемонструвати свої вміння в самостійному конкурсі. Але і він минув не без ускладнень.

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Кухарі отримали завдання приготувати страви з невідомими назвами. Крім цього, інші учасники могли заважати їм і писати кляузи суддям. Так, ледве не половина кухарів отримала чорні фартухи за конкурс.

У битві чорних кожен міг показати свої здібності й довести, що має право залишитися на проекті.

Хто покинув проект МастерШеф 12 сезон у третьому випуску

Проект МастерШеф 12 сезон у третьому випуску покинула Тетяна Штайнбрунн. Вона — власниця ресторану альзакської кухні у Франції, де живе останні шість років.

Коли почалася повномасштабна війна, Тетяна приймала біженців з України, а ресторан годував їх безплатно.

Судді проекту МастерШеф займаються благодійністю та підтримують наших військових. Раніше ми розповідали, як судді МастерШеф завітали до реабілітаційного центру.

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