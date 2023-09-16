Путешествовать по кулинарной карте и не проиграть. Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №4 от 16.09.2023 и как прошли конкурсы

Украинцы следят за проектом МастерШеф 12 сезон, для кого-то он остается одним из самых любимых сквозь годы. Мы можем наблюдать за развитием участников, а также вместе с ними учить новые блюда и сочетания вкусов.

В четвертом выпуске МастерШеф 12 сезон участники продолжают борьбу, получают задания и борются в битве черных, если что-то сделали неправильно.

Мы расскажем, кто покинул МастерШеф 12 сезон в выпуске №4 и как прошли конкурсы.

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Как прошел четвертый выпуск МастерШеф 12 сезон

В четвертом выпуске 12 сезона МастерШеф на командном конкурсе участники получили интересное задание. Им нужно было пройтись по кулинарной карте Украины в Крым. Начало пути было в разных регионах, а чтобы продвигаться по карте, нужно было готовить традиционные блюда определенной области.

Сложность заключалась в том, что участники не знали, как готовить некоторые блюда. Но все же желание дойти до Крыма было больше.

После конкурсов участников ждала битва черных фартуков, в результате которой один из них покинул проект.

Кто покинул проект МастерШеф 12 сезон в четвертом выпуске

Проект МастерШеф 12 сезон в четвертом выпуске покинула Анна Скачко.

Она была волонтером из Одессы и организатором клуба Холостяк, где собираются пары на вечера, экскурсии, посиделки у моря и игры на гитаре.

Любимый проект можно смотреть даже за границей. Ранее мы рассказывали, как смотреть проекты СТБ онлайн.

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