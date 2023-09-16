Шоу-биз

Путешествовать по кулинарной карте и не проиграть. Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №4 от 16.09.2023 и как прошли конкурсы

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 сентября 2023, 02:15
Хто покинув МастерШеф 12 сезон у 4 випуску від 16.09.2023
Фото: Instagram, СТБ

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