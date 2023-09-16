Шоу-біз

Подорожувати кулінарною мапою і не програти. Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №4 від 16.09.2023 та як минули конкурси

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 02:15
Хто покинув МастерШеф 12 сезон у 4 випуску від 16.09.2023
Фото: Instagram, СТБ

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Як приготувати млинці на воді: простий покроковий рецепт
Як приготувати млинці на воді з того, що є під рукою: простий покроковий рецепт
Фантомне навантаження: що це таке та як зекономити
Прилад вимкнутий, але споживає електроенергію — що таке фантомне навантаження та як зекономити кошти
Як знизити тиск в домашніх умовах
Проточна вода, дихання та м’ятний чай — як боротися з підвищеним тиском без медикаментів
Дивитись більше

Матеріали по темі

МастерШеф
Дивись навіть з-за кордону! Улюблені програми СТБ тепер на Youtube у режимі реального часу
Хто покинув МастерШеф 12 сезон у 3 випуску від 09.09.2023
Нажалітися на інших, але й самому не зганьбитися! Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №3 від 09.09.2023 та як минули конкурси
Ектор Хіменес-Браво
Для незламних духом дітей, які втратили батьків: Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас в Одесі
борщ рецепт
Обережно, зараз тобі захочеться їсти: три рецепти червоного борщу від Клопотенка, Ярославського та Глінської

Відео
0:03:48
Харківщина

Довелося жити в курнику! Місцеві про життя під обстрілами на Харківщині
0:04:48
Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Імовірність вижити — 25%. Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:01:22
Подорожувати кулінарною мапою і не програти. Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №4 від 16.09.2023 та як минули конкурси
Бувало, пів людини розривало: зізнання російського вбивці у перехоплених розмовах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Броньовані черепахи допомагають ЗСУ! Як лікарі-бізнесмени стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Історії прикордонників! Як наші герої обороняли Донецький напрямок від російських загарбників
0:03:31
Троєщинські луки
Троєщинські луки врятували! Екологи і депутатка Київської міської ради не дали рейдерам знищити природу
0:03:57
Богородичне
Хронологія боїв за Богородичне: окупанти скинули авіабомбу, палили ліс фосфором, але лишили по собі тільки сміття
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Українські розробки змінюють світ! Що відомо про біонічні руки, нові антибіотики та розпізнавальні рукавички
0:12:54
Чи вистачає військовим аптечок на фронті та якої вони якості
Міноборони не закуповує аптечки? Чи вистачає військовим тактичної медицини і якої вона якості — детальніше
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь