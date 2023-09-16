Подорожувати кулінарною мапою і не програти. Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №4 від 16.09.2023 та як минули конкурси

Українці слідкують за проектом МастерШеф 12 сезон, для когось він залишається одним із найулюбленіших крізь роки. Ми маємо змогу спостерігати за розвитком учасників, а також разом з ними вчити нові страви та поєднання смаків.

У четвертому випуску МастерШеф 12 сезон учасники продовжують боротьбу, отримують завдання та борються у битві чорних, якщо зробили щось неправильно.

Ми розповімо, хто покинув МастерШеф 12 сезон у випуску №4 та як минули конкурси.

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Як минув четвертий випуск МастерШеф 12 сезон

У четвертому випуску 12 сезону МастерШеф на командному конкурсі учасники отримали цікаве завдання. Їм треба було пройтися кулінарною мапою України до Криму. Початок шляху був у різних регіонах, а щоб просуватися мапою, треба було готувати традиційні страви певної області.

Складність була у тому, що учасники не знали, як готувати деякі страви. Але все-таки бажання дійти до Криму було більшим.

Після конкурсів на учасників чекала битва чорних фартухів, у результаті якої один з них покинув проект.

Хто покинув проект МастерШеф 12 сезон у четвертому випуску

Проект МастерШеф 12 сезон у четвертому випуску покинула Ганна Скачко.

Вона була волонтеркою з Одеси та організаторкою клубу Холостяк, де збираються пари на вечори, екскурсії, посиденьки біля моря та гри на гітарі.

Улюблений проект можна дивитися навіть за кордоном. Раніше ми розповідали, як дивитися проекти СТБ онлайн.

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