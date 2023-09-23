Готовить под “тревогу” и победить. Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №5 от 23.09.2023 и как прошли конкурсы

Проект МастерШеф 12 сезон собирает тысячи украинцев перед экранами. Мы следим за борьбой поваров, в новых конкурсах, связанных с реальностью, в которой живет наша страна.

Поэтому мы видим много актуального, в частности, украинские традиционные блюда и продукты. Участники продолжают борьбу в конкурсах, напоминающих о сегодняшних вызовах. Не все справляются и получают черные фартуки.

Мы расскажем, кто покинул МастерШеф 12 сезон в выпуске №5 и как прошли конкурсы.

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Как прошел пятый выпуск МастерШеф 12 сезон

В пятом выпуске МастерШеф 12 сезон участникам предстояло готовить под звуки тревоги. Но это была не настоящая воздушная тревога. Соперники могли “включать” друг другу тревогу, а повара должны были идти в “укрытие” до ее окончания. В то же время, нужно было готовить блюда.

Каждая команда должна была выработать стратегию, как готовить блюда так, чтобы овощи в бульоне не переварились во время сигнала тревоги или чтобы десерт не испортился.

Одной из команд это удалось, а вот члены другой получили черные фартуки и смогли бороться за место на проекте на битве черных.

Кто покинул проект МастерШеф 12 сезон в пятом выпуске

Проект МастерШеф 12 сезон в пятом выпуске покинул Петр Федюшко.

Он работает в банковской сфере аналитиком бизнеса, консультирует бизнес-клиентов, проводит финансово-экономический анализ.

Но парень любил готовить и вкусно есть. Пришел на проект, чтобы получить опыт открытия собственного заведения.

Судьи проекта МастерШеф занимаются благотворительностью, поддерживают военных и украинских детей. Ранее мы рассказывали, как Эктор Хименес Браво провел мастер-класс для детей в Одессе.

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