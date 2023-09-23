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Готувати під “тривогу” і перемогти. Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №5 від 23.09.2023 та як минули конкурси

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Вересня 2023, 23:45
Хто покинув МастерШеф 12 сезон у 5 випуску від 23.09.2023
Фото: Instagram, СТБ

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