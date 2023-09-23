Готувати під “тривогу” і перемогти. Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №5 від 23.09.2023 та як минули конкурси

Проект МастерШеф 12 сезон збирає тисячі українців перед екранами. Ми слідкуємо за боротьбою кухарів, у нових конкурсах, пов’язаних з реальністю, в якій живе наша країна.

Тому ми бачимо багато актуального, зокрема українські традиційні страви та продукти. Учасники продовжують боротьбу у конкурсах, які нагадують про виклики сьогодення. Не всі справляються та отримують чорні фартухи.

Ми розповімо, хто покинув МастерШеф 12 сезон у випуску №5 та як минули конкурси.

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Як минув п’ятий випуск МастерШеф 12 сезон

У п’ятому випуску МастерШеф 12 сезон учасники мали готувати під звуки тривоги. Але це була не справжня повітряна тривога. Суперники могли “вмикати” одне одному тривогу, а кухарі мали йти в “укриття” до її закінчення. Водночас треба було готувати страви.

Тож кожна команда мала виробити стратегію, як готувати страви так, щоб овочі в бульйоні не переварилися під час сигналу тривоги чи щоб десерт не зіпсувався.

Одній з команд це вдалося, а от члени іншої отримали чорні фартухи та мали змогу боротися за місце на проекті на битві чорних.

Хто покинув проект МастерШеф 12 сезон у п’ятому випуску

Проект МастерШеф 12 сезон у п’ятому випуску покинув Петро Федюшко.

Він працює в банківській сфері аналітиком бізнесу, консультує бізнес-клієнтів, проводить фінансово-економічний аналіз.

Але хлопець любив готувати та смачно їсти. Прийшов на проект, щоб отримати досвід для відкриття власного закладу.

Судді проекту МастерШеф займаються благодійністю, підтримують військових та українських дітей. Раніше ми розповідали, як Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас для дітей в Одесі.

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