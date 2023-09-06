Для незламних духом дітей, які втратили батьків: Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас в Одесі

В Одесі суддя проекту МастерШеф на телеканалі СТБ Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас для дітей, які втратили батьків унаслідок повномасштабної війни. Відомий шеф-кухар від перших днів російського вторгнення допомагає українським сім’ям.

Цього разу він разом із дітьми героїв приготував лимонне тирамісу. На майстер-класі малеча мала можливість не лише посмакувати десертами, а й змогу знайти нових друзів. Організатори кажуть, такі заходи позитивно впливають на психологічний стан дітей та їхню адаптацію.

Як пройшов майстер-клас від Ектора Хіменеса-Браво

Діти з великим зацікавленням спостерігали за майстер-класом від відомого шеф-кухаря. Особливо 11-річний Іван, який мріє стати кулінаром та взяти участь у кулінарному шоу.

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Родина Івана — з Херсона. З міста вони евакуювалися у перший день повномасштабної війни. У цей складний час його батько, перебуваючи у відрядженні за кордоном, повернувся в Україну і приєднався до лав ЗСУ як доброволець. На жаль, він загинув 25 березня минулого року під Луганськом.

Попри свій вік Іван дуже чітко розуміє, що коїться, і дивиться на світ достатньо дорослими очима, — каже мама Івана Юлія Кравченко.

Та додає, що їй як мамі складно бачити, як її дитина дорослішає у таких умовах. Але Іван не єдиний. Кожна дитина з присутніх на майстер-класі втратила одного чи обох батьків.

Тато та мама 12-річної Ані Ромащук загинули, коли російська ракета влучила у їхню багатоповерхівку в липні минулого року. Нині нею опікується її старший брат, а Аня вчиться знаходити нових друзів.

Це допомагає дітям психологічно розвантажитися, зазначають організатори заходу, підкреслюючи важливість живого спілкування та зустрічей із зірками.

Коли я повернувся в Україну, то зрозумів, якою важливою є психологічна допомога. У цей час такі перерви допомагають нашому розуму відволіктись від жахів війни і зберегти здоров’я, — каже Ектор Хіменес-Браво.

Фонд Діти героїв займається підтримкою дітей загиблих військовослужбовців та цивільних осіб по всій Україні та за кордоном. Він допомагає в евакуації таких родин і надає їм довгострокову підтримку, включно з психологічною реабілітацією, освітніми проектами, організацію таборів та іншими заходами.

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