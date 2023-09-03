Перша психологічна допомога — зняти симптоми. Як працюють психологи у прифронтових містах

Постійний стрес, хвилювання, а як наслідок — хвороби. Уже півтора року українці живуть в умовах постійної напруги. Особливо важко тим, хто знаходиться на самій лінії вогню.

Херсон обстрілюють постійно, але люди там залишаються й окрім матеріальної допомоги, потребують психологічної підтримки.

Їхній біль стосується кожного з нас, переконують працівники проекту Психологи на війні, які займаються з дітьми й пояснюють їхнім батькам, як допомогти малечі впоратися зі стресом.

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Нині люди потребують не лише гуманітарної допомоги у вигляді їжі чи одягу, а й психологічної підтримки. Разом з тим багато людей спочатку не визнають, що вони перебувають у стресі — так реагує їхня психіка. В такі моменти психологи радять не забороняти собі відчувати та проживати емоції.

Будь-яка реакція на ненормальну ситуацію є нормальною, — переконують психологи.

Як правило, у близьких до лінії вогню місцевостях працюють не над самою проблемою, а лише допомагають зняти симптоми стресу.

У Києві можливою є безкоштовна психологічна підтримка з можливістю реабілітації. Де та як її отримати — розповідали раніше.

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