Первая психологическая помощь — снять симптомы. Как работают психологи в прифронтовых городах

Постоянный стресс, волнение, а как следствие — болезни. Уже полтора года жители Украины живут в условиях постоянного напряжения. Особенно тяжело тем, кто находится на самой линии огня.

Херсон обстреливают постоянно, но люди там остаются, и кроме материальной помощи, нуждаются в психологической поддержке.

Их боль касается каждого из нас, убеждают сотрудники проекта Психологи на войне, которые занимаются с детьми и объясняют их родителям, как помочь малышам справиться со стрессом.

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Сейчас люди нуждаются не только в гуманитарной помощи в виде пищи или одежды, но и психологической поддержке. Вместе с тем многие сначала не признают, что они находятся в стрессе — так реагирует их психика. В такие моменты психологи советуют не запрещать чувствовать и проживать эмоции.

Любая реакция на ненормальную ситуацию является нормальной, — убеждают психологи.

Как правило, в близких к линии огня местностях работают не над самой проблемой, а лишь помогают снять симптомы стресса.

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