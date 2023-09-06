Для несломленных духом детей, которые потеряли родителей: Эктор Хименес-Браво провел мастер-класс в Одессе

В Одессе судья проекта МастерШеф на телеканале СТБ Эктор Хименес-Браво провел мастер-класс для детей, которые потеряли родителей в результате полномасштабной войны. Известный шеф-повар с первых дней российского вторжения помогает украинским семьям.

На этот раз он вместе с детьми героев приготовил лимонное тирамису. На мастер-классе ребята не только наслаждались десертами, но и имели возможность найти новых друзей.

Организаторы говорят, такие мероприятия положительно влияют на психологическое состояние детей и их адаптацию.

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Как прошел мастер-класс от Эктора Хименеса-Браво

Дети с большим интересом наблюдали за мастер-классом от известного шеф-повара. Особенно 11-летний Иван, который мечтает стать поваром и принять участие в кулинарном шоу.

Семья Ивана из Херсона. Из города они эвакуировались в первый день полномасштабной войны. В это сложное время его отец, находясь в командировке за границей, вернулся в Украину и присоединился к рядам ВСУ как доброволец. К сожалению, он погиб 25 марта прошлого года под Луганском.

Несмотря на свой возраст, Иван очень четко понимает, что происходит, и смотрит на мир достаточно взрослыми глазами, — говорит мама Ивана Юлия Кравченко.

И добавляет, что ей как маме сложно видеть, что ее ребенок взрослеет в таких условиях. Но Иван не единственный. Каждый ребенок из присутствующих на мастер-классе потерял одного или обоих родителей.

Папа и мама 12-летней Ани Ромащук погибли, когда российская ракета попала в их многоэтажку в июле прошлого года. Сейчас ее опекает старший брат, а Аня учится находить новых друзей.

Это помогает детям психологически разгрузиться, отмечают организаторы мероприятия, подчеркивая важность живого общения и встреч со звездами.

Когда я вернулся в Украину, то понял, как важна психологическая помощь. В это время такие перерывы помогают нашему мозгу отвлечься от ужасов войны и сохранить здоровье, — говорит Эктор Хименес-Браво.

Фонд Діти героїв занимается поддержкой детей погибших военнослужащих и гражданских лиц по всей Украине и за рубежом. Он помогает в эвакуации таких семей и оказывает им долгосрочную поддержку, включая психологическую реабилитацию, образовательные проекты, организацию лагерей и другие мероприятия.

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