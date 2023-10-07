Угадать правильный рецепт среди разных вымыслов. Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №7 от 07.10.2023 и как прошли конкурсы

Проект МастерШеф 12 сезон набирает обороты. В каждом выпуске повара принимают участие в интересных и сложных конкурсах и доказывают свое мастерство.
Участники должны знать не только украинскую кухню, но кулинарную классику других стран. Эти базовые знания должны быть у каждого повара, стремящегося стать профессионалом.
Мы расскажем, кто покинул МастерШеф 12 сезон в седьмом выпуске и как прошли конкурсы.
В седьмом выпуске МастерШеф 12 сезон участники разделились на команды. Они получили задание изменить знаменитые рецепты Европы так, чтобы соперники не смогли угадать блюдо.
Команды играли в известную игру “правда или ложь”, так они собирали целый рецепт. Смогут ли участники приготовить вкусное блюдо и поразить судей, смотри в полном выпуске.
Но, как всегда, команде нужно было выбрать участника, который наденет черный фартук и сразится за место на проекте в битве черных.
Проект МастерШеф 12 сезон в седьмом выпуске покинул Дмитрий Давыденко.
Мужчина последние семь лет жил в США. Он был бизнесменом, деятельность которого связана с ритейлом. Когда началась полномасштабная война, сразу купил билет и приехал в Украину, открыл волонтерский центр. За четыре месяца помог 890 беженцам.
МастерШефом может быть каждый, ведь для этого требуется лишь любовь к приготовлению разных блюд. Ранее мы рассказывали рецепт азиатского жареного риса. Удиви родных вкусным ужином.
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