Угадать правильный рецепт среди разных вымыслов. Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №7 от 07.10.2023 и как прошли конкурсы

Проект МастерШеф 12 сезон набирает обороты. В каждом выпуске повара принимают участие в интересных и сложных конкурсах и доказывают свое мастерство.

Участники должны знать не только украинскую кухню, но кулинарную классику других стран. Эти базовые знания должны быть у каждого повара, стремящегося стать профессионалом.

Мы расскажем, кто покинул МастерШеф 12 сезон в седьмом выпуске и как прошли конкурсы.

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Как прошел седьмой выпуск МастерШеф 12 сезон

В седьмом выпуске МастерШеф 12 сезон участники разделились на команды. Они получили задание изменить знаменитые рецепты Европы так, чтобы соперники не смогли угадать блюдо.

Команды играли в известную игру “правда или ложь”, так они собирали целый рецепт. Смогут ли участники приготовить вкусное блюдо и поразить судей, смотри в полном выпуске.

Но, как всегда, команде нужно было выбрать участника, который наденет черный фартук и сразится за место на проекте в битве черных.

Кто покинул проект МастерШеф 12 сезон в седьмом выпуске

Проект МастерШеф 12 сезон в седьмом выпуске покинул Дмитрий Давыденко.

Мужчина последние семь лет жил в США. Он был бизнесменом, деятельность которого связана с ритейлом. Когда началась полномасштабная война, сразу купил билет и приехал в Украину, открыл волонтерский центр. За четыре месяца помог 890 беженцам.

МастерШефом может быть каждый, ведь для этого требуется лишь любовь к приготовлению разных блюд. Ранее мы рассказывали рецепт азиатского жареного риса. Удиви родных вкусным ужином.

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