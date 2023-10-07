Вгадати правильний рецепт серед різних вигадок. Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №7 від 07.10.2023 та як минули конкурси

Проект МастерШеф 12 сезон набирає обертів. У кожному випуску кухарі беруть участь у цікавих та складних конкурсах та доводять свою майстерність.

Учасники мають знати не лише українську кухню, а й кулінарну класику інших країн. Ці базові знання мають бути у кожного кухаря, який прагне стати професіоналом.

Ми розповімо, хто покинув МастерШеф 12 сезон у сьомому випуску та як минули конкурси.

Зараз також дивляться

Як минув сьомий випуск МастерШеф 12 сезон

У сьомому випуску МастерШеф 12 сезон учасники розділилися на команди. Вони отримали завдання змінити знамениті рецепти Європи так, щоб суперники не змогли вгадати страву.

Команди грали у відому гру “правда чи вигадка”, так вони збирали рецепт докупи. Чи зможуть учасники приготувати смачну страву та вразити суддів, дивись у повному випуску.

Але, як завжди, команді треба було обрати учасника, який вдягне чорний фартух та змагатиметься за місце на проекті у битві чорних.

Хто покинув проект МастерШеф 12 сезон у сьомому випуску

Проект МастерШеф 12 сезон у сьомому випуску покинув Дмитро Давиденко.

Чоловік останні сім років жив у США. Він був бізнесменом, діяльність якого пов’язана з ритейлом. Коли розпочалася повномасштабна війна, одразу купив квиток та приїхав в Україну та відкрив волонтерський центр. За чотири місяці допоміг 890 біженцям.

МастерШефом може бути кожен, адже для цього потрібно лише любов до готування різних страв. Раніше ми розповідали рецепт азійського смаженого рису. Здивуй рідних смачною вечерею.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.