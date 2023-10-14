Шоу-биз

Спорт ради приготовления блюд! Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №8 от 14.10.2023 и как прошли конкурсы

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 октября 2023, 00:33
Хто покинув МастерШеф 12 сезон у 8 випуску від 14.10.2023
Фото: Instagram, СТБ

Больше новостей
можно ли парить ноги при температуре
Реальная панацея или эффект плацебо? Можно ли парить ноги при температуре
Александр Довженко
СССР хотел его уничтожить за любовь к Украине! Трагедия Александра Довженко
в каких продуктах есть глютен
Не останется безопасной пищи? В каких продуктах есть глютен и как его избегать
Як конструктивно сваритися: поради психолога для конструктивного діалогу
Услышать друг друга, а не выплескивать гнев: как конструктивно выяснять отношения
Смотреть больше

Материалы по теме

обід
Вкусный обед родом из детства: три рецепта от Лизы Глинской и Ольги Мартыновской
Хто покинув МастерШеф 12 сезон у 7 випуску від 07.10.2023
Угадать правильный рецепт среди разных вымыслов. Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №7 от 07.10.2023 и как прошли конкурсы
Рецепт смачного смузі
Глинтвейн — это не только вино: рецепт необычного смузи от выпускницы Ле Кордон Блю
Як приготувати торт Наполеон — рецепт покроково
Нежнейший десерт — рецепт Наполеона от Лизы Глинской

Видео
0:07:09
Александр Довженко

СССР хотел его уничтожить за любовь к Украине! Трагедия Александра Довженко
ІПСО
Залезть в голову врага: интервью воина подразделения ИПСО о психологических операциях против россиян
Карта боевых действий
Карта боевых действий 14 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:09:44
шлях медичної евакуації
Полеты несокрушимых бойцов! Как выглядит длинный путь медицинской эвакуации украинских героев на лечение
0:04:32
Новости Израиля сегодня
Связывали руки, бросали гранаты и обезглавливали детей: известно о зверствах ХАМАС в Израиле
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурмы не прекращаются ни на секунду. Какая ситуация в Авдеевке сейчас — последние новости
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета
0:03:24
Радомир збирає дрон
Ему всего 16 лет, а за его дронами уже очередь! Как школьник после уроков собственноручно собирает БПЛА для бойцов
0:02:40
Красногорівка
Россияне цинично уничтожают Красногоровку! Как там все еще живут люди и почему отказываются уезжать
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 13 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
можно ли парить ноги при температуре
Читать дальше
Реальная панацея или эффект плацебо? Можно ли парить ноги при температуре

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь