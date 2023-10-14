Спорт ради приготовления блюд! Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №8 от 14.10.2023 и как прошли конкурсы

Телезрители каждую субботу наблюдают за битвой поваров на проекте МастерШеф 12 сезон. Участники соревнуются в сложных конкурсах, в которых доказывают свое мастерство.
Проект проверяет поваров не только на знание украинской кухни, но и кулинарной классики разных стран мира. Борьба становится все более сложной, а участников становится меньше с каждым выпуском.
Мы расскажем, кто покинул МастерШеф 12 сезон в восьмом выпуске и как прошли конкурсы.
В восьмом выпуске МастерШеф 12 сезон участники должны были приготовить блюда здорового питания. Но для этого у некоторые поварова должны были час работать на тренажерах.
Кажется, это очень просто, но выдержать целый час на самом деле физически сложно. Удалось ли участникам порадовать судей блюдами, ты можешь увидеть в полном выпуске.
Но битва черных фартуков состоялась, и некоторым пришлось покинуть проект.
Проект МастерШеф 12 сезон в восьмом выпуске покинул Иван Пеший.
Мужчина работает официантом в винном заведении и обожает готовить блюда итальянской кухни, подсматривал, как повара готовят соусы и другие блюда. Хотел, чтобы победа в проекте стала стартом кулинарной карьеры.
Хочешь почувствовать себя настоящим МастерШефом? Стоит только приготовить вкусное блюдо по простому рецепту. Ранее мы рассказывали, как приготовить суп-пюре из тыквы.
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