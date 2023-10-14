Спорт заради готування страв! Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №8 від 14.10.2023 та як минули конкурси

Телеглядачі щосуботи спостерігають за битвою кухарів на проекті МастерШеф 12 сезон. Учасники змагаються у складних конкурсах, в яких доводять свою майстерність.

Проект перевіряє кухарів не лише на знання української кухні, а й кулінарної класики різних країн світу. Боротьба стає дедалі запеклішою, а учасників стає менше з кожним випуском.

Ми розповімо, хто покинув МастерШеф 12 сезон у восьмому випуску та як минули конкурси.

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Як минув восьмий випуск МастерШеф 12 сезон

У восьмому випуску МастерШеф 12 сезон учасники мали приготувати страви здорового харчування. Але для цього дехто з кухарів мав годину працювати на тренажерах.

Здається, що це дуже просто, але витримати цілу годину насправді фізично складно. Чи вдалося учасникам порадувати суддів стравами, ти можеш побачити у повному випуску.

Але битва чорних фартухів відбулася, й декому довелося покинути проект.

Хто покинув проект МастерШеф 12 сезон у восьмому випуску

Проект МастерШеф 12 сезон у восьмому випуску покинув Іван Пєший.

Чоловік працює офіціантом у винному закладі та обожнює готувати страви італійської кухні, підглядав, як кухарі готують соуси та інші страви. Хотів, щоб перемога у проекті стала стартом кулінарної кар’єри.

Хочеш відчути себе справжнім МастерШефом? Варто лише приготувати смачну страву за простим рецептом. Раніше ми розповідали, як приготувати суп-пюре із гарбуза.

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