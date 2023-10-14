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Спорт заради готування страв! Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №8 від 14.10.2023 та як минули конкурси

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Жовтня 2023, 00:33
Хто покинув МастерШеф 12 сезон у 8 випуску від 14.10.2023
Фото: Instagram, СТБ

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