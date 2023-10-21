Выучить украинские травы и воспроизвести блюдо Клопотенко! Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №9 от 21.10.2023

На проекте МастерШеф 12 сезон участники получают все больше возможностей углубить и усовершенствовать свои кулинарные знания и навыки.

Они изучают классические рецепты, экспериментируют с сочетанием вкусов и техник, узнают новое и могут продемонстрировать свои силы в сложных конкурсах.

Каждый выпуск повара соревнуются в командных и индивидуальных конкурсах. Ведь повар должен уметь работать как один, так и в команде. Мы расскажем, кто покинул МастерШеф 12 сезон в девятом выпуске и как прошли конкурсы.

Сейчас также смотрят

Как прошел девятый выпуск МастерШеф 12 сезон

Повара долго соревновались в командных конкурсах. Наконец-то им представился шанс показать себя в индивидуальном.

В этом выпуске участники МастеШеф глубже изучили украинские травы и их ароматы. А помог им в этом шеф-повар Евгений Клопотенко.

Затем они должны были попробовать блюдо Евгения и воспроизвести его, отгадав все ингредиенты и специи. Не всем удалось справиться с такой задачей, поэтому некоторые получили черный фартук.

Кто покинул проект МастерШеф 12 сезон в девятом выпуске

Проект МастерШеф 12 сезон в девятом выпуске покинула Марина Швец.

Девушка училась на повара и имеет опыт в ресторанном бизнесе. В прошлом вместе с подругой она открывала кафе.

А чтобы родные и друзья называли тебя МастерШефом, достаточно приготовить им вкусное блюдо. Ранее мы рассказывали, как приготовить пирог из тыквы.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.