Шоу-біз

Вивчити українські трави та відтворити страву Клопотенка! Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №9 від 21.10.2023

Богдана Макалюк, журналістка сайту 21 Жовтня 2023, 23:15
Хто покинув МастерШеф 12 сезон у 9 випуску від 21.10.2023
Фото: Instagram, СТБ

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