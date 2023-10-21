Вивчити українські трави та відтворити страву Клопотенка! Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №9 від 21.10.2023

На проекті МастерШеф 12 сезон учасники отримують дедалі більше можливостей поглибити та удосконалити свої кулінарні знання та навички.

Вони вивчають класичні рецепти, експериментують з поєднанням смаків та технік, дізнаються нове та мають змогу продемонструвати свої сили у складних конкурсах.

Кожного випуску кухарі змагаються у командних та індивідуальних конкурсах. Адже кухар має вміти працювати як один, так і в команді. Ми розповімо, хто покинув МастерШеф 12 сезон у дев’ятому випуску та як минули конкурси.

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Як минув дев’ятий випуск МастерШеф 12 сезон

Кухарі довго змагалися в командних конкурсах. Нарешті їм випав шанс показати себе в індивідуальному.

У цьому випуску учасники МастеШеф глибше вивчили українські трави та їхні аромати. А допоміг їм у цьому шеф-кухар Євген Клопотенко.

Потім вони мали скуштувати страву Євгена та відтворити її, відгадавши всі інгредієнти та спеції. Не всім вдалося впоратися з таким завданням, тому дехто отримав чорний фартух.

Хто покинув проект МастерШеф 12 сезон у дев’ятому випуску

Проект МастерШеф 12 сезон у дев’ятому випуску покинула Марина Швець.

Дівчина навчалася на кухаря та має досвід у ресторанному бізнесі. В минулому разом із подругою вона відкривала кав’ярню.

А щоб рідні та друзі називали тебе МастерШефом, достатньо лише приготувати їм смачну страву. Раніше ми розповідали, як приготувати пиріг з гарбуза.

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