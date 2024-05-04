Исправить ошибки и отведать вкус победы: кто покинул МастерШеф 13 сезон выпуск №13 от 04.05.2024

МастерШеф часто может удивлять не только зрителей, а и даже самих участников шоу. Однако каждое из них готовит любителей к реалиям кулинарной жизни. И едва ли не один из важнейших умений мастеров гастрономических шедевров остается правильное определение всех возможных вкусов. Всем ли оно покорилось и кто покинул МастерШеф — рассказываем дальше.

Как прошел тринадцатый выпуск МастерШеф 13 сезон

Десятка лучших кулинаров Украины должна не просто уметь вкусно готовить, но и идеально разбираться в технологиях и уметь различать совершенные вкусы.

Еще не менее важные умения — это подбор формы и цвета для подачи блюда. Но на этой неделе любителям пришлось не только придумывать новые презентации и идеальные сочетания, но и передавать их на словах.

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Часть участников не могла видеть пример блюд, которые готовила. Но в этом помогали коллеги и рассказывали все, что необходимо через ширму.

Во втором конкурсе участникам пришлось встретиться с тем, что у них долгое время не получалось сделать — и это соусы.

Да еще не так велика беда приготовить или подобрать соус к блюду, как сделать это наоборот.

Судья проекта Оля Мартыновская решила поделиться секретами приготовления трех соусов. А команды были вынуждены подобрать к ней блюда, которые идеально довершались во вкусах благодаря произведениям судьи.

Кто покинул МастерШеф 13 сезон в тринадцатом выпуске

В тринадцатом выпуске МастерШеф 13 сезон никто не покинул проект. Так что борьба за место в девятке лучших продолжается.

А если после просмотра МастерШеф ты сразу спешишь готовить пасхальный стол, то читай, какое может быть меню на Пасху 2024 года.

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