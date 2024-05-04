Виправити помилки й скуштувати смак перемоги: Хто покинув МастерШеф 13 сезон випуск №13 від 04.05.2024

Випробування МастерШеф часто можу дивувати не тільки глядачів, але й навіть самих учасників шоу. Проте чи не кожне з них готує аматорів до реалій кулінарного життя. І чи не один з найважливіших вмінь майстрів гастрономічних шедеврів лишається правильне визначення усіх можливих смаків. Чи всім воно підкорилось і хто покинув МастерШеф — розповідаємо далі.

Як минув тринадцятий випуск МастерШеф 13 сезон

Десятка найкращих аматорів України в кулінарній справі має не просто вміти смачно готувати, а й ідеально знатись на технологіях та вміти розрізняти довершені смаки.

Ще не менш важливі вміння — це підбір форми та кольорів для подачі страви. Та цього тижня аматорам довелось не лише вигадувати нові презентації та довершені поєднання, але й передавати їх на словах.

Зараз також дивляться

Частина учасників не могла бачити приклад страв, які готувала. Та в цьому допомагали колеги та розповідали все необхідне через ширму.

У другому конкурсі учасникам довелось зустрітись з тим, що в них довгий час не виходило зробити — і це соуси.

Та ще не така велика біда приготувати чи підібрати соус до страви, як зробити це навпаки.

Суддя проекту Оля Мартиновська вирішила поділитись секретами приготування трьох соусів. А команди були змушені підібрати до них страви, які б ідеально довершувались у смаках завдяки витворам судді.

Хто покинув МастерШеф 13 сезон у тринадцятому випуску

У тринадцятому випуску МастерШеф 13 сезон ніхто не покинув проект. Тож боротьба за місце у дев’ятці найкращих триває.

А якщо після перегляду МастерШеф ти одразу поспішаєш готувати великодній стіл, тоді читай, яке може бути меню на Великдень 2024 року.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.