Кто покинул Холостяк 14 во втором выпуске: как прошли первые свидания с героинями

Премьера романтического реалити Холостяк на СТБ, как всегда, привлекла внимание украинских зрителей! Во втором выпуске на Первой вечеринке мы увидели еще трех девушек — знакомую Тараса Диану, зажигательную Анастасию и загадочную Валерию.

На вечеринке героини могли познакомиться с Холостяком как в одиночку, так и в формате группового общения. А еще они открыли ему свое сердце через афиши жизни. Наконец, зрителей ждала долгожданная первая Церемония роз. Кто из девушек получил цветок от Тараса Цымбалюка — читай в материале.

Как прошел 2 выпуск Холостяк 14 сезон от 24.10.2025

Ведущий Григорий Решетник предложил девушкам создать афиши своей жизни. Это воображаемые плакаты, которые стали бы отражением их судеб. Задача позволила каждой рассказать о себе, своих принципах и жизненном пути.

К созданию такой афиши подключился и сам Холостяк. Герои должны были придумать название, слоган и визуал. Превратить это в яркий постер помог искусственный интеллект. Каждая афиша продемонстрировала яркую личность девушек.

Первой свою розу получила Николета, с которой Холостяк во время знакомства сделал общую татуировку.

Далее цветок получила логистка Юлия, которая честно призналась Тарасу Цимбалюку, что у нее есть трехлетний сын. Она волновалась, как он отреагирует на эту новость, но его ответ был вполне положительным: он заявил, что относится к женщинам с детьми с уважением и пониманием.

Еще одну розу получила Ирина из Хмельницкого — девушка, которая тронула Холостяка своей неординарностью.

Следующей стала фотограф Юлия, которой Холостяк процитировал ее же жизненное кредо:

Юля, не будь холодной, потому что ты огонь!

Троняду получила и Надин, начавшая знакомство с актером по телефонному звонку.

В следующем выпуске мы также увидим фитнес-тренера Олю, поразившую Холостяка уверенностью и крепким рукопожатием.

Далее цветок получила инфлюэнсер Ира, которая на первой встрече “украла” Тараса в путешествие.

Участие в Холостяке продолжит и миниатюрная Надежда, которая на первой встрече подарила Тарасу табурет.

Также в реалити зрители будут наблюдать за профессиональной всадницей Валерией, которая пригласила Холостяка прокатиться на лошадях.

Кроме этого, Холостяк вручил розу владелице свадебного агентства Дарьи, которая подарила ему бутоньерку в форме лебедя, как символ любви и верности.

Розу получила и врач-косметолог Оксана, поразившая Тараса искренностью.

В заключение последнюю розу Тарас вручил яркой Виктории.

Знакомая Тараса Диана тоже стала героиней проекта. Однако она сообщила, что вынуждена завершить важные рабочие дела, поэтому некоторое время не сможет участвовать в Холостяке.

Читать по теме Тарас Цымбалюк: в каких фильмах и сериалах можно увидеть нового Холостяка Собрали для тебя подборку украинских фильмов и сериале с Тарасом Цымбалюком.

Кто покинул Холостяк 14 во 2 выпуске

На этот раз без роз остались три девушки — София, Яна и Анастасия. Впрочем, когда показалось, что их история подошла к завершению, Тарас Цымбалюк неожиданно заявил:

Настя, Яна, Софья, к сожалению, сегодня вы не получите розу. Мне не хватило времени, чтобы узнать вас лучше. Но позже вы узнаете подробности — я приглашаю вас на первое свидание.

Уже в следующую пятницу в 19.00 на СТБ зрители станут свидетелями первого группового свидания сезона, которое обещает быть особенным. Кто продолжит общение с Тарасом, а кто покинет проект Холостяк — узнаем уже 31 октября.

А еще мы рассказывали о самых ярких парах Холостяка.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!