Хто покинув Холостяк 14 у другому випуску: як минули перші побачення з героїнями

Прем’єра романтичного реаліті Холостяк на СТБ, як завжди, привернула увагу українських глядачів! У другому випуску на першій вечірці ми побачили ще трьох дівчат — знайому Тараса Діану, запальну Анастасію та загадкову Валерію.

На вечірці героїні мали змогу познайомитись з Холостяком як наодинці, так і у форматі групового спілкування. А ще вони відкрили йому своє серце через афіші життя. Насамкінець на глядачів чекала довгоочікувана перша Церемонія троянд. Хто з дівчат отримав квітку від Тараса Цимбалюка — читай в матеріалі.

Як минув 2 випуск Холостяк 14 сезон від 24.10.2025

Ведучий Григорій Решетник запропонував дівчатам створити афіші свого життя. Це уявні плакати, які стали б відображенням їхніх доль. Завдання дало змогу кожній розповісти про себе, свої принципи та життєвий шлях.

До створення такої афіші долучився і сам Холостяк. Герої мали вигадати назву, слоган та візуал. Перетворити це у яскравий постер допоміг штучний інтелект. Кожна афіша продемонструвала яскраву особистість дівчат.

Першою свою троянду отримала Ніколлєта, з якою Холостяк під час знайомства зробив спільне татуювання.

Далі квітку отримала логістка Юлія, яка чесно зізналася Тарасу Цимбалюку, що має трирічного сина. Вона хвилювалася, як він відреагує на цю новину, втім, його відповідь була цілком позитивною: він заявив, що ставиться до жінок із дітьми з повагою і розумінням.

Ще одну троянду отримала Ірина з Хмельницького — дівчина, яка зачепила Холостяка своєю неординарністю.

Наступною стала фотографиня Юлія, якій Холостяк процитував її ж життєве кредо:

Юля, не будь холодною, бо ти — вогонь!

Троянду отримала і Надін, яка розпочала знайомство з актором з телефонного дзвінка.

У наступному випуску ми також побачимо фітнес-тренерку Олю, яка вразила Холостяка впевненістю й міцним рукостисканням.

Далі квітку отримала інфлюенсерка Іра, яка на першій зустрічі “вкрала” Тараса у мандрівку.

Участь в Холостяку продовжить і мініатюрна Надія, яка на першій зустрічі подарувала Тарасу табурет.

Також у реаліті глядачі спостерігатимуть за професійною вершницею Валерією, яка запросила Холостяка покататися на конях.

Крім цього, Холостяк вручив троянду власниці весільної агенції Дарʼї, яка подарувала йому бутон’єрку у формі лебедя, як символ кохання та вірності.

Троянду отримала й лікарка-косметологиня Оксана, що вразила Тараса щирістю.

Насамкінець останню троянду Тарас вручив яскравій Вікторії.

Знайома Тараса Діана також стала героїнею проєкту. Проте вона повідомила, що змушена завершити важливі робочі справи, тож певний час не зможе брати участь у Холостяку.

Читати на тему Тарас Цимбалюк: у яких фільмах та серіалах можна побачити нового Холостяка Зібрали для тебе добірку українських фільмів та серіалі з Тарасом Цимбалюком.

Хто покинув Холостяк 14 у 2 випуску

Цього разу без троянд залишились три дівчини — Софія, Яна та Анастасія. Втім, коли здалося, що їхня історія підійшла до завершення, Тарас Цимбалюк несподівано заявив:

Настя, Яна, Софія, на жаль, сьогодні ви не отримаєте троянду. Мені не вистачило часу, щоб пізнати вас краще. Але пізніше ви дізнаєтеся подробиці — я запрошую вас на перше побачення.

Уже у наступну п’ятницю о 19:00 на СТБ глядачі стануть свідками першого групового побачення сезону, яке обіцяє бути особливим. Хто продовжить спілкування з Тарасом, а хто покине проєкт Холостяк — дізнаємось вже 31 жовтня.

А ще ми розповідали про найяскравіші пари Холостяка.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!