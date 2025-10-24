Стиль життя Шоу-біз

Хто покинув Холостяк 14 у другому випуску: як минули перші побачення з героїнями

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 24 Жовтня 2025, 23:18 3 хв.
Хто покинув Холостяк 14 у другому випуску: як минули перші побачення з героїнями
Фото СТБ

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь