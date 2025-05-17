Овладеть почтой прошлого: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №12 выпуск от 17.05.2025

МастерШеф 15 сезон показывает зрителям новые конкурсы, но смысл остается неизменным – показать свои умения и логику. Сейчас осталось уже несколько шагов в финал, поэтому участники должны показать себя с лучшей стороны.

Но все совершают ошибки и соревнуются в битве черных фартуков. Читай, кто ушел из МастерШеф 15 сезон в 12 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 12 выпуск МастерШеф 15 сезон

В этом выпуске участники разделились на команды. Рецепт блюда знали только капитаны, они должны были передать его команде. Но для этого они должны были использовать “старинную почту”.

Чтобы поделиться рецептом, нужно было использовать азбуку морзе, голубиную почту или пишущую машинку. Но не всем удалось овладеть этой техникой. Так что за участие в проекте пришлось бороться в битве черных.

Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 12 выпуске

В 12 выпуске МастерШеф 15 сезон проект покинула Анна Демченко. Она из Харькова, ей 36 лет и совладелица дистрибьюторской компании. Кулинария для нее – еще один способ проявить себя. Девушка очень хотела победить и получить титул лучшего кулинара.

Если ты хочешь приготовить что-то новое и попробовать свои кулинарные силы, держи рецепт финского блинчика в духовке.

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