Шоу-біз

Опанувати  пошту минулого: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №12 випуск від 17.05.2025

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Травня 2025, 23:32
Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 12 випуску від 17.05.2025
Фото Instagram, СТБ
Опанувати  пошту минулого: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №12 випуск від 17.05.2025
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