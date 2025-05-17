Опанувати  пошту минулого: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №12 випуск від 17.05.2025

МастерШеф 15 сезон показує глядачам нові конкурси, але сенс залишається незмінним — показати свої вміння та логіку. Зараз залишилося вже кілька кроків до фіналу, тому учасники мають показати себе з кращого боку.

Але всі роблять помилки та змагаються у битві чорних фартухів. Читай, хто пішов із МастерШеф 15 сезон у 12 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 12 випуск МастерШеф 15 сезон

У цьому випуску учасники розділилися на команди. Рецепт страви знали лише капітани, вони мали передати його команді. Але для цього вони мали використати “старовинну пошту”.

Щоб поділитися рецептом, треба було використати азбуку морзе, голубину пошту або друкарську машинку. Але не всім вдалося опанувати цю техніку. Тож за участь у проекті довелося боротися у битві чорних.

Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 12 випуску

У 12 випуску МастерШеф 15 сезон проект покинула Анна Демченко. Вона з Харкова, їй 36 років і співвласниця дистриб’юторської компанії. Кулінарія для неї — ще один спосіб проявити себе. Дівчина дуже хотіла перемогти та отримати титул найкращого кулінара.

Якщо ти хочеш приготувати щось нове і спробувати свої кулінарні сили, тримай рецепт фінського млинця у духовці.

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