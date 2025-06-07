Родные готовят — участники руководят: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №15 выпуск от 07.06.2025

МастерШеф 15 сезон сохраняет некоторые конкурсы с предыдущих сезонов. Таков и конкурс, где родные участников готовят блюда под их руководством.

Но в этом выпуске перед конкурсом всех ожидал маленький сюрприз. Читай, кто покинул МастерШеф 15 сезона в 15 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 15 выпуск МастерШеф 15 сезон

Перед конкурсами судьи устроили настоящую Gender party. Это вечеринка, во время которой будущие родители объявляют пол своего ребенка родственникам и друзьям. Алина и Богдан пришли на проект вместе. Но потом все узнали, что пара ждет ребенка. Судьи торжественно вынесли торт, и все узнали, кто будет у пары. Ты тоже можешь узнать, просмотрев выпуск.

Дальше о конкурсе. Все традиционно — родные готовят, а участники руководят с балкона. Но нужно было приготовить не просто вкусные блюда, но и те, что расскажут об отношениях в паре или семье. Так что нужно было рассказать свои секреты с помощью еды.

Блюда были не провальными, но с достаточным количеством ошибок. Черные фартуки добрались до Кати и Дэна.

Второй конкурс был несколько не традиционным. На столе были красные и черные фартуки. Раньше это означало бы, что участники должны работать в команде. Но судьи ждали индивидуального результата.

Каждый участник должен был приготовить копию блюда-образца, а также выбрать цвет фартука. Красные могли только 5 раз по 1 минуте сбегать к продуктовому амбару, а синие — к девайсному.

Богдан получил наибольшее количество замечаний и даже в рыбе судьи обнаружили кость. Так что участник получил черный фартук, а вместе с ним и Виктория.

Кто покинул МстерШеф 15 сезон в 15 впуске

В 15 выпуске 15 сезона МстерШеф покинул Дэн Щебеко. Парень начал готовить еще в студенческие годы, хотя тогда многие друзья насмехались над ним, утверждая, что это “женское дело”. Но именно они впоследствии убедили его подать заявку на проект.

Совсем скоро будет сезон абрикос. Поэтому, чтобы улучшить свои кулинарные навыки, можно приготовить абрикосовый пирог.

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