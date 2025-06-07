Рідні готують — учасники керують: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №15 випуск від 07.06.2025

МастерШеф 15 сезон зберігає деякі конкурси з попередніх сезонів. Таким є і конкурс, де рідні учасників готують страви під їхнім керівництвом.

Але цього випуску перед конкурсом чекав маленький приємний сюрприз. Читай, хто покинув МастерШеф 15 сезону у 15 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 15 випуск МастерШеф 15 сезон

Перед конкурсами судді влаштували справжню Gender party. Це вечірка, під час якої майбутні батьки оголошують стать своєї дитини родичам та друзям. Аліна та Богдан прийшли на проект разом. Та згодом всі дізналися, що пара чекає на дитину. Тож судді урочисто винесли торт, і усі дізналися, хто буде у пари. Ти також можеш дізнатися, переглянувши випуск.

Далі про конкурс. Все традиційно — рідні готують, а учасники керують з балкона. Але треба було приготувати не просто смачні страви, а й ті, що розкажуть про стосунки в парі чи родині. Так треба було розповісти свої секрети за допомогою їжі.

Страви були не провальними, але з достатньою кількістю помилок. Чорні фартухи дісталися Каті та Дену.

Другий конкурс був дещо не традиційний. На столі були червоні та чорні фартухи. Раніше б це означало, що учасники мають працювати в команді. Але судді чекали індивідуального результату.

Кожен учасник мав приготувати копію страви-взірця, а також вибрати колір фартуха. Червоні могли лише 5 разів по 1 хвилині збігати до продуктової комори, а сині — до девайсної.

Богдан отримав найбільшу кількість зауважень та навіть в рибі судді знайшли кістку. Тож учасник отримав чорний фартух, а разом з ним і Вікторія.

Хто покинув МстерШеф 15 сезон у 15 впуску

У 15 випуску 15 сезону МстерШеф покинув Ден Щебеко. Хлопець почав готувати ще у студентські роки, хоча тоді багато друзів насміхалися з нього, стверджуючи, що це “жіноча справа”. Але саме вони згодом переконали його подати заявку на проект.

Зовсім скоро буде сезон абрикос. Тому, щоб покращити свої кулінарні навички, можна приготувати абрикосовий пиріг.

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