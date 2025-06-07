Стиль життя Шоу-біз

Рідні готують — учасники керують: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №15 випуск від 07.06.2025

Богдана Макалюк, журналістка сайту 07 Червня 2025, 23:35
Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 15 випуску
Фото СТБ

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