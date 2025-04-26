Угодить самым суровым фанатам: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №9 выпуск от 26.04.2025

МастерШеф 15 сезон объединил любителей кулинарии с двух сторон экрана. Кто-то решился прийти на кастинг и борется за реализацию мечты, а кто смотрит новые выпуски любимого проекта дома.

Этот сезон уже стремительно идет к кульминации, поэтому участники ужесточаются в борьбе. Читай, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 9 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 9 выпуск МастерШеф 15 сезон

В этом выпуске проекта самым преданным фанатам представилась возможность попасть на известную кухню. Нет, это была не просто экскурсия, они стали судьями в конкурсе.

Участники разделились на команды во главе с прошлыми победительницами и готовили блюда для своих фанатов. А те отдавали свой голос за тех, кто больше всего понравился. Но некоторые гости были даже придирчивее судей.

Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 9 выпуске

Хотя некоторые участники в этом выпуске потерпели неудачу, они смогли реабилитироваться в битве черных. Они сделали это настолько удачно, что судьи решили дать всем еще один шанс. В 9 выпуске МастерШеф 15 сезон никто не покинул проект.

Говорят, что мастерство хозяйки можно определить, как она готовит сырники. Ранее мы рассказывали, как удачно приготовить сырники.

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