Догодити найсуворішим фанатам: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №9 випуск від 26.04.2025

Фото Instagram МастерШеф 15 сезон об’єднав любителів кулінарії з двох сторін екрану. Хтось наважився прийти на кастинг та бореться за реалізацію мрії, а хтось дивиться нові випуски улюбленого проекту вдома. Цей сезон уже стрімко йде до кульмінації, тому учасники стають жорсткішими у боротьбі. Читай, хто покинув МастерШеф 15 сезон у 9 випуску та як минули конкурси. Як пройшов 9 випуск МастерШеф 15 сезон У цьому випуску проекту найвідданішим фанатам випала змога потрапити на відому кухню. Ні це була не просто екскурсія, вони стали суддями у конкурсі. Учасники поділилися на команди на чолі з минулими переможницями та готували страви для своїх фанатів. А ті віддавали свій голос за тих, хто найбільше сподобався. Але деякі гості були навіть прискіпливішими за суддів. Читати на тему Найситніший м’ясний суп — рецепт пікантної солянки від шеф-кухарки Валі Саєнко Дізнайся, як швидко та смачно приготувати солянку, щоб сподобалася усім. Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 9 випуску Хоча деякі учасники у цьому випуску зазнали невдач, вони змогли реабілітуватися у битві чорних. Вони зробили це настільки вдало, що судді вирішили дати всім ще один шанс. У 9 випуску МастерШеф 15 сезон ніхто не покинув проект. Кажуть, що майстерність господині можна визначити за тим, як вона готує сирники. Раніше ми розповідали, як вдало приготувати сирники.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: МастерШеф Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter