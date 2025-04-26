Догодити найсуворішим фанатам: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №9 випуск від 26.04.2025

МастерШеф 15 сезон об’єднав любителів кулінарії з двох сторін екрану. Хтось наважився прийти на кастинг та бореться за реалізацію мрії, а хтось дивиться нові випуски улюбленого проекту вдома.

Цей сезон уже стрімко йде до кульмінації, тому учасники стають жорсткішими у боротьбі. Читай, хто покинув МастерШеф 15 сезон у 9 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 9 випуск МастерШеф 15 сезон

У цьому випуску проекту найвідданішим фанатам випала змога потрапити на відому кухню. Ні це була не просто екскурсія, вони стали суддями у конкурсі.

Учасники поділилися на команди на чолі з минулими переможницями та готували страви для своїх фанатів. А ті віддавали свій голос за тих, хто найбільше сподобався. Але деякі гості були навіть прискіпливішими за суддів.

Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 9 випуску

Хоча деякі учасники у цьому випуску зазнали невдач, вони змогли реабілітуватися у битві чорних. Вони зробили це настільки вдало, що судді вирішили дати всім ще один шанс. У 9 випуску МастерШеф 15 сезон ніхто не покинув проект.

Кажуть, що майстерність господині можна визначити за тим, як вона готує сирники. Раніше ми розповідали, як вдало приготувати сирники.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.