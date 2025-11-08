Кто покинул МастерШеф 16 в 12 выпуске: чем закончилась очередная битва “черных” и “белых”

16-й выпуск главного кулинарного шоу МастерШеф запомнился особыми испытаниями от судей. Кроме противостояния “черных” и “белых” участников ждала еще одна неожиданность — битва с самыми молодыми поклонниками.

Как прошел 12 выпуск МастерШеф 16 сезон

Неделя началась с испытания, которое ждут все аматоры — мастер-классов судей. Это стало прекрасной возможностью поучиться у настоящих профи. С другой стороны, они почувствовали давление тройной ответственности.

Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская провели кулинарный мастер-класс, а Владимир Ярославский удивил блюдами, которые ранее не видела легендарная кухня. Аматоры овладели искусством подачи блюда, как в лучших ресторанах мира. На дегустации оценили не только качество готовки, но и презентацию.

Еще одно испытание под названием “догнать добычу” оказалось не только стилистической фигурой. Белые и черные сошлись в битве, где первые стали потенциальной добычей, а вторые — голодными хищниками.

На доске будущих профи ждал список классических блюд с разным количеством баллов. Проблема лишь в том, что участников 11, в то время как мест было всего восемь.

Белые получили возможность выбрать блюда, которые будут готовить. Согласно правилам, за два часа можно было сделать неограниченное количество блюд, но готовить одновременно разрешалось только одно.

Черные стали чем-то вроде “паразитов”, которые смогли присоединиться к любому из белых и готовить то же блюдо параллельно. Если кто-то из черных готовил блюдо быстрее и лучше, то забирал бал себе, оставляя “белых” ни с чем. А еще на битву черных неожиданно пришли самые молодые поклонники МастерШефа.

Кто покинул МастерШеф 16 сезон в 12 выпуске

В итоге в 12 выпуске МастерШеф 16 сезон проект покинул Игорь Савчук — 49-летний мужчина из Рожнов в Ивано-Франковской области. По профессии работает строителем, но обожает кулинарию. К проекту присоединился, чтобы проверить свои навыки.

